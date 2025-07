Maďarská vláda zakázala skupine Kneecap vystúpenie na Szigete

Budapešť 25. júla (TASR) - Maďarská vláda zakázala vo štvrtok írskej rapovej skupine Kneecap na najbližšie tri roky vstup do svojej krajiny a obvinila ju z „antisemitských nenávistných prejavov“. Kneecap mali vystúpiť na nadchádzajúcom budapeštianskom hudobnom festivale Sziget, informuje TASR na základe agentúry AFP.



„Maďarská vláda sa rozhodla zakázať Kneecap vstup do krajiny a vystúpenie na festivale Sziget – odvolávajúc sa na (ich) nenávistné prejavy a otvorenú chválu Hamasu a Hizballáhu,“ uviedol na platforme X hovorca maďarskej vlády Zoltán Kovács. Povolenie ich koncertu by podľa jeho slov normalizovalo nenávisť a ohrozilo demokratické hodnoty. Hovorca dodal, že Maďarsko má povinnosť „chrániť“ svoju židovskú menšinu.



AFP približuje, že predmetný zákaz je možno právne napadnúť do 30 dní.



Skupina Kneecap mala 11. augusta vystúpiť na budapeštianskom Szigete, ktorý je jedným z najväčších európskych hudobných festivalov pod holým nebom a každoročne priláka približne 400.000 návštevníkov.



Hudobné trio zo severoírskeho Belfastu odsúdilo na sociálnych sieťach rozhodnutie „autoritárskej vlády“ maďarského premiéra Viktora Orbána. Označilo ho za „škandalózne“, spolitizované a „právne nepodložené“. Podľa skupiny zároveň ide o ďalší pokus „umlčať tých, ktorí otvorene hovoria o genocíde palestínskeho ľudu“.



Izraelská veľvyslankyňa v Budapešti Maja Kadošová naopak pochválila maďarskú vládu za „jasný postoj“. AFP pripomína, že ešte pred zákazom vlády podpísalo internetovú petíciu - protestujúcu proti vystúpeniu Kneecapu na Szigete - takmer 300 maďarských umelcov vrátane oscarového filmového režiséra Lászla Nemesa.



Organizátori Szigetu naopak vyjadrili poľutovanie nad „bezprecedentným“ zákazom vlády a upozornili, že by mohol Maďarsku uškodiť na medzinárodnej scéne. Šéf festivalu Támas Kádár uviedol, že Sziget netoleruje „nenávistné prejavy“ v nijakej forme vrátane antisemitizmu, zároveň však „zostáva oddaný duchu slobody prejavu“ a organizátori nebudú konať ako cenzori.



Skupina Kneecap známa konfrontačným štýlom a írskymi nacionalistickými posolstvami sa v ostatných mesiacoch dostávala na titulné stránky médií pre ostrú kritiku Izraela za jeho vojenskú ofenzívu v Pásme Gazy. Popiera však, že by podporovala násilie či zakázané skupiny.



S protiizraelskými výrokmi vystúpila v júni na britskom hudobnom festivale Glastonbury, za čo si vyslúžila rozsiahlu kritiku, pripomína AFP. Kneecap tento rok stiahli zo svojho programu aj festivaly v Škótsku i Nemecku. Figuruje však v programe francúzskeho festival Rock en Seine, kde má vystúpiť 24. augusta.



Hoci skupina popiera akúkoľvek podporu terorizmu, jej spevák Liam O'Hanna, vystupujúci pod prezývkou Mo Chara, je obvinený z podpory zakázanej organizácie a v auguste má predstúpiť pred londýnsky súd. Prípad súvisí s incidentom, pri ktorom minulý rok na koncerte v Londýne vytiahol vlajku libanonského militantného hnutia Hizballáh a skandoval „Nech žije Hamas, nech žije Hizballáh“.



AFP pripomína, že Maďarsko je jedným z najbližších spojencov Izraela v EÚ a premiér Viktor Orbán nariadil po bezprecedentnom útoku Hamasu na Izrael 7. októbra 2023 zákaz propalestínskych zhromaždení.