Maďarská vláda zakázala vývoz ochranných prostriedkov proti vírusu

Budapešť 11. marca (TASR) - Maďarská vláda v stredu zakázala vývoz prostriedkov na ochranu proti nákaze. Opatrenie, ktoré súvisí so šírením nového koronavírusu, bude platiť šesť mesiacov, informoval spravodajský server 24.hu s odvolaním sa na rozhodnutie kabinetu zverejnené v štátnom vestníku.



Z Maďarska nebude možné vyviesť ochranné a dezinfekčné prostriedky, teplomery a ďalší zdravotnícky materiál. Podľa Národného úradu pre dane a clá (NAV) sankcie za nedodržanie nariadenia sa pohybujú od jedného milióna až do jednej miliardy forintov (od 2974 do 2,97 milióna eur).



Zákaz sa nevzťahuje na vývoz s osobitným povolením vlády v rámci humanitárnej pomoci v súlade s medzinárodnými záväzkami.