Maďarská vláda zastropovala ceny benzínu a nafty
Po zastropovaní ceny pohonných látok bude benzín stáť maximálne 595 forintov (1,51 eur) a nafta 615 forintov (1,56 eur).
Autor TASR
Budapešť 9. marca (TASR) - Maďarská vláda v pondelok na mimoriadnej schôdzi rozhodla, že s cieľom obmedziť prudký rast cien pohonných látok zavedie s platnosťou od utorňajšej polnoci cenový strop pre benzín a naftu. Podľa servera magyarnemzet.hu to na Facebooku oznámil predseda vlády Viktor Orbán, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„V dôsledku iránskej vojny a ukrajinskej ropnej blokády dosiahla medzinárodná explózia cien ropy žiaľ aj Maďarsko. Ceny pohonných hmôt začali v celej Európe prudko rásť. Vláda sa preto na dnešnom zasadnutí rozhodla chrániť maďarské rodiny, podnikateľov a farmárov pred zvyšovaním cien. Vláda zavádza pre maďarské rodiny ochrannú cenu benzínu aj nafty. Maloobchodné ceny nemôžu prekročiť ochrannú cenu,“ povedal vo videu zverejnenom na Facebooku premiér.
Cenový strop platí pre súkromné vozidlá s maďarským evidenčným číslom, pre maďarských poľnohospodárov, prepravcov a podnikateľov, dodal Orbán.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
