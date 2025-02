Maďarská vláda zažaluje EK za rozhodnutie v otázke nadácií univerzít

Budapešť 25. fenruára (TASR) - Maďarská vláda v stredu podá žalobu na Súdnom dvore Európskej únie na Európsku komisiu za jej vlaňajšie rozhodnutie v otázke univerzitných nadácií. Podľa servera hirado.hu to uviedol v utorok v Bruseli maďarský minister kultúry a inovácií Balázs Hankó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa rozhodnutia EK zo 16. decembra 2024 maďarská legislatíva dostatočne nerieši riziká konfliktu záujmov v správnych radách nadácií verejného záujmu.



"Rozhodnutie bruselských byrokratov vážne porušuje autonómiu maďarských univerzít, študentov a výskumníkov," povedal maďarský minister. Ako dodal, Brusel postavil maďarskú suverenitu pod paľbu, Budapešť preto v stredu podá žalobu na EK.



"Nenecháme Komisiu obmedzovať autonómiu a slobodu našich univerzít. Nedovolíme, aby Brusel svojvoľne zneužíval svoju moc a pokúšal sa zasahovať do fungovania univerzít, rektorov a senátov," podčiarkol Hankó.



Problémy EK s vládou Maďarska, ktoré sú predmetom rozhodnutia Komisie, nemajú nič spoločné s maďarskými univerzitami, reagovali vlani v decembri predstavitelia šiestich univerzít. Podľa nich ide zo strany Bruselu o nátlak na vládu, následkom čoho sa 21 maďarských univerzít a ich študenti dostali do politického konfliktu, uviedol server hirado.hu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)