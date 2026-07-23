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Maďarská vláda zníži počet manažérov v štátnych podnikoch a ich odmeny
Po zmene by mali vedúci pracovníci v štátnych spoločnostiach dostávať menej než 3,6 milióna forintov (9900 eur), uviedol premiér s tým, že táto suma je mierne nižšia ako jeho súčasný mesačný plat
Autor TASR
Budapešť 23. júla (TASR) - Maďarská vláda plánuje obmedziť počet členov predstavenstva a dozornej rady v štátnych podnikoch na zákonom stanovené minimum a zároveň znížiť ich odmeny. Vo štvrtok to na pravidelnom brífingu oznámil premiér Péter Magyar. Kabinet sa podľa neho tiež rozhodol preveriť majetok najvyšších politických predstaviteľov, ktorý nadobudli za posledných 20 rokov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry MTI.
Za bývalej vlády boli pozície v mnohých štátom ovládaných spoločnostiach podľa Magyara iba tzv. teplými miestečkami. Uviedol, že v niektorých podnikoch zarábali najvyššie postavení manažéri sedem až osem miliónov forintov (19.000 až 22.000 eur) mesačne s ročnými bonusmi vo výške 20 percent a možnosťou sedieť v rôznych predstavenstvách a dozorných radách.
Po zmene by mali vedúci pracovníci v štátnych spoločnostiach dostávať menej než 3,6 milióna forintov (9900 eur), uviedol premiér s tým, že táto suma je mierne nižšia ako jeho súčasný mesačný plat. Ako predseda vlády zarába v hrubom 2,3 milióna forintov (6300 eur) a ako poslanec 1,5 milióna (4100 eur). Magyar pripomenul, že plat jeho predchodcu Viktora Orbána bol ku koncu mandátu 7,5 až osem miliónov forintov (20.600 až 22.000 eur).
Vláda sa podľa Magyara rozhodla zrušiť aj doterajšiu prax, podľa ktorej vysokopostavení politici, ako sú ministri a štátni tajomníci, pôsobili v dozorných radách spoločností a poberali za to odmeny. V orgánoch podnikov budú môcť byť politickí predstavitelia aj naďalej, avšak tí, ktorí sú zaradení medzi vysokopostavených, budú môcť tieto funkcie vykonávať len bezodplatne. Napríklad námestníci štátnych tajomníkov budú môcť popri svojom plate poberať len polovicu štandardnej odmeny. Opatrenie by malo podľa Magyara ušetriť štátu desiatky miliárd forintov ročne.
Maďarský premiér tiež oznámil, že jeho vláda zriadi fond vo výške troch miliárd forintov (8,2 milióna eur), ktoré budú určené na odstránenie znečistenia azbestom v niektorých oblastiach krajiny.
Za bývalej vlády boli pozície v mnohých štátom ovládaných spoločnostiach podľa Magyara iba tzv. teplými miestečkami. Uviedol, že v niektorých podnikoch zarábali najvyššie postavení manažéri sedem až osem miliónov forintov (19.000 až 22.000 eur) mesačne s ročnými bonusmi vo výške 20 percent a možnosťou sedieť v rôznych predstavenstvách a dozorných radách.
Po zmene by mali vedúci pracovníci v štátnych spoločnostiach dostávať menej než 3,6 milióna forintov (9900 eur), uviedol premiér s tým, že táto suma je mierne nižšia ako jeho súčasný mesačný plat. Ako predseda vlády zarába v hrubom 2,3 milióna forintov (6300 eur) a ako poslanec 1,5 milióna (4100 eur). Magyar pripomenul, že plat jeho predchodcu Viktora Orbána bol ku koncu mandátu 7,5 až osem miliónov forintov (20.600 až 22.000 eur).
Vláda sa podľa Magyara rozhodla zrušiť aj doterajšiu prax, podľa ktorej vysokopostavení politici, ako sú ministri a štátni tajomníci, pôsobili v dozorných radách spoločností a poberali za to odmeny. V orgánoch podnikov budú môcť byť politickí predstavitelia aj naďalej, avšak tí, ktorí sú zaradení medzi vysokopostavených, budú môcť tieto funkcie vykonávať len bezodplatne. Napríklad námestníci štátnych tajomníkov budú môcť popri svojom plate poberať len polovicu štandardnej odmeny. Opatrenie by malo podľa Magyara ušetriť štátu desiatky miliárd forintov ročne.
Maďarský premiér tiež oznámil, že jeho vláda zriadi fond vo výške troch miliárd forintov (8,2 milióna eur), ktoré budú určené na odstránenie znečistenia azbestom v niektorých oblastiach krajiny.