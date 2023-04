Maďarská vláda zrušila diplomatickú imunitu členom ruskej banke IIB

Budapešť 20. apríla (TASR) - Sídlom Medzinárodnej investičnej banky (IIB) už nie je Budapešť. V zmysle príslušnej právnej normy, ktorá bude zverejnená vo štvrtok, sa ruší aj diplomatická imunita predstaviteľov tejto banky. Podľa webovej stránky komerčnej televízie ATV to vo štvrtok oznámil šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa spravodajského servera privatbankar.hu začala banka s presunom sídla a svojej činnosti z Maďarska späť do Ruska.



IIB, o ktorej ATV píše, že je známa ako ruská špionážna banka, odporučila vláde premiéra Viktora Orbána, aby okamžite vypovedala zmluvu z 5. februára 2019, týkajúcu sa sídla "špionážnej banky" v Budapešti. Vo vyhlásení banky sa ďalej uvádza, že IIB si splní všetky svoje povinnosti, ale využije dostupné zdroje na ochranu svojich oprávnených záujmov. Banka je v dôsledku amerických sankcií v súčasnosti zbavená schopnosti vykonávať finančné operácie, cituje ATV z dokumentu.



USA zaradili na sankčný zoznam ruskú IIB a jej troch predstaviteľov, dvoch občanov Ruska a jedného občana Maďarska, ktorý je podpredsedom správnej rady IIB. Oznámil to pred týždňom veľvyslanec Spojených štátov v Budapešti David Pressman.



Maďarské ministerstvo hospodárskeho rozvoja 13. apríla potvrdilo, že Maďarsko vystupuje z ruskej IIB. "Vláda prerokovala situáciu a konštatovala, že hoci IIB zohrala významnú úlohu v rozvoji strednej a východnej Európy, v dôsledku uvalených amerických sankcií stratila činnosť banky zmysel," napísal rezort. Maďarská vláda následne odvolala osoby delegované Maďarskom, zastávajúce funkcie v IIB.



Presťahovanie sídla IIB do Budapešti označili už v roku 2019 kritici maďarského premiéra Viktora Orbána za prejav posilnenia ruského vplyvu v Maďarsku.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)