Budapešť 28. septembra (TASR) - Maďarská centrálna banka nezvládla boj s vysokou infláciou, a tak vláda zakročila a pomohla zastaviť rast cien svojimi vlastnými nástrojmi. Uviedol to vo štvrtok Gergely Gulyás, vedúci úradu vlády. To naznačuje, že maďarská vláda zvyšuje tlak na centrálnu banku pre infláciu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Inflácia v Maďarsku, ktorá v 1. štvrťroku vyvrcholila nad úrovňou 25 %, v auguste klesla na 16,4 %, ale stále je najvyššia v Európskej únii (EÚ). Očakáva sa, že do decembra sa zníži približne na 7 %. Vysoká inflácia si vyžiadala veľkú cenu a hrozí, že maďarská ekonomika by mohla skončiť v recesii za celý rok 2023.



V pondelok (25. 9.) sa premiér Viktor Orbán vyjadril k Národnej banke Maďarska (NBH). Uviedol pritom, že "ceny energií a bruselské sankcie posunuli infláciu v Maďarsku na úroveň, s ktorou sa centrálna banka nedokáže vyrovnať". Vláda preto prevzala túto úlohu a zodpovednosť za boj proti inflácii.



Gulyás to vo štvrtok zopakoval. Podľa jeho slov centrálna banka nezvláda svoju úlohu a nedokáže rýchlo obmedziť infláciu, preto vláda v uplynulých mesiacoch urobila maximum, aby inflácia do konca roka klesla na jednociferné číslo. Priemerná inflácia by sa podľa neho mohla v budúcom roku spomaliť na 3,5 až 6 %.



Na otázku, či to znamená, že by mal guvernér NBH György Matolcsy odstúpiť, Gulyas na štvrtkovom brífingu odpovedal, že tak to nie je.



Centrálna banka jeho slová odmietla komentovať. V pondelok však viceguvernér Barnabás Virág povedal, že banka a vláda sú "na rovnakej vlne" v otázke znižovania inflácie.



Matolcsy, ktorého Orban v minulosti označoval za "svoju pravú ruku", ostro kritizoval vládne cenové stropy, ktoré podľa neho zvýšili infláciu o 3 až 4 percentuálne body, keďže maloobchodníci sa snažili nahradiť ušlý zisk zvýšením cien iných tovarov.



Maďarská centrálna banka začiatkom týždňa znížila svoju jednodňovú depozitnú sadzbu o 100 bázických bodov na 13 %, čím ukončila svoj cyklus dvíhania úrokov spustený v októbri minulého roka. A sľúbila v nasledujúcich mesiacoch opatrnú politiku v rámci nového cyklu uvoľňovania menovej politiky.



Analytik ING banky v Budapešti Péter Virovácz však upozornil, že spory medzi vládou a NBH neveštia nič dobré pre dôveru investorov.



"V tejto náročnej situácii hra na obviňovanie len zhoršuje dojem investorov o Maďarsku," vyhlásil a dodal, že to môže naštrbiť dôveru investorov a zvýšiť rizikovú prémiu maďarských aktív.