Maďarská vláda:Schválenie plánu obnovy mešká pre zákon proti pedofílii

Budapešť 12. júla (TASR) - Rokovania o maďarskom pláne obnovy s Európskou komisiou (EK) boli už takmer ukončené, keď si Brusel si začal klásť absurdné podmienky po schválení maďarského zákona o ochrane detí proti pedofílii. Podľa Komisie bola totiž táto právna norma pozmeňujúcimi návrhmi doplnená homofóbnymi prvkami, uviedol v pondelok podľa internetovej stránky klubradio.hu maďarský úrad vlády.



Kabinet vo vyhlásení ďalej vyjadril pobúrenie nad tým, že ľavicoví maďarskí europoslanci lobovali v Bruseli proti maďarskému plánu obnovy. Vláda pritom odmietla tvrdenie, že by s maďarským plánom obnovy boli nejaké problémy.



"Neexistuje žiadny skutočný dôvod, prečo by akýkoľvek orgán Európskej únie (EÚ) náš plán obnovy odmietol," tvrdí vláda premiéra Viktora Orbána, ktorá zdôrazňuje, že na všetky narýchlo sformulované očakávania Bruselu už zareagovala. Maďarsko podľa nej splnilo všetky podmienky, ktoré na základe nariadení Únie členské krajiny musia splniť.



EK posunula termín schválenia maďarského plánu obnovy. Pôvodný termín na schválenie vyprší 19. júla, upozornil v pondelok spravodajský server hvg.hu s odvolaním sa na bruselské vyjadrenie hovorkyne Komisie Ariany Podestovej.



Podľa jej slov predĺženie termínu môže znamenať niekoľko dní či týždňov, konkrétny čas však nie je stanovený. Príčiny odkladu nespresnila, povedala iba toľko, že Brusel je s Budapešťou v úzkom kontakte a že rokovania o celej záležitosti prebiehajú priebežne.



Server podotkol, že v uplynulých dňoch sa v médiách objavili správy, že EK odmietne maďarský plán obnovy z dôvodu jeho netransparentnosti a pre riziko korupcie, čo však oficiálne zo strany EK nebolo potvrdené.



Ostro kritizovaný zákon o ochrane pred pedofíliou, ktorý maďarský parlament schválil 15. júna, bol rôznymi pozmeňujúcimi návrhmi rozšírený aj o zákaz propagácie sexuálnych menšín medzi mladými ľuďmi. Zákon stanovuje, že mladí ľudia do 18 rokov nesmú byť v školách vystavovaní "pornografickému obsahu" alebo akémukoľvek obsahu, ktorý podľa maďarskej vládnej strany "podporuje zmenu pohlavia a homosexualitu".



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)