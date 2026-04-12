Nedela 12. apríl 2026
Maďarská volebná komisia otvára obálky s hlasmi zo zahraničia

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Budapešť 12. apríla (TASR) - Maďarská Národná volebná kancelária (NVI) začala v nedeľu večer o 19.00 h otvárať takmer 232.000 obálok s hlasovacími lístkami doručenými poštou zo zahraničia. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Na začiatku otvárania listov a skenovania hlasovacích lístkov bol v NVI prítomný prezident republiky Tamás Sulyok spolu s členmi Národnej volebnej komisie (NVB).

Skenovanie pred manuálnym sčítaním je podľa servera nutné, aby bolo možné rýchlo zverejniť priebežné výsledky zahraničného hlasovania.

NVI už od pondelka otvárala zahraničné zásielky a kontrolovala platnosť volebných dokumentov, ale na otvorenie zapečatených obálok s hlasmi musela počkať do zatvorenia volebných miestností v Maďarsku.

Do nedeľňajšieho rána odovzdalo hlasovacie lístky poštou 293.000 oprávnených voličov a NVK do nedele rána zaregistrovala 232.000 platných hlasovacích lístkov.

Na hlasovanie poštou v maďarských parlamentných voľbách sa celosvetovo zaregistrovalo 496.394 Maďarov žijúcich v cudzine, zatiaľ čo v zozname voličov na zastupiteľských úradoch v zahraničí figuruje celkovo 72.061 osôb.

Poštou mohli hlasovať Maďari bez trvalého pobytu v Maďarsku, teda príslušníci maďarskej menšiny žijúcej v zahraničí vrátane Slovenska. Na to však museli byť vopred zaregistrovaní v zozname voličov. Nemohli voliť kandidátov jednomandátových obvodov a dostávali len hlasovací lístok s celoštátnou kandidačnou listinou politických strán.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
