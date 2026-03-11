< sekcia Zahraničie
Maďarská vzdušná flotila sa rozšíri o štyri stíhačky JAS 39 Gripen
Nové švédske stíhačky by mali priletieť na vojenskú základňu v Kecskeméte do 30. júna.
Autor TASR
Budapešť 11. marca (TASR) - Flotila vzdušných síl maďarskej armády, ktorej lietadlá chránia aj vzdušný priestor ďalších krajín vrátane Slovenska, sa rozšíri v tomto roku o štyri bojové lietadlá JAS 39 Gripen a bude ju tvoriť 18 stíhačiek. Uviedol to v stredu na Facebooku maďarský minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Nové švédske stíhačky by mali priletieť na vojenskú základňu v Kecskeméte do 30. júna, spresnil. „S maďarskou flotilou 18 stíhačiek ešte viac posilníme bezpečnosť našej krajiny. Pre nás je ochrana Maďarska prvoradá,“ zdôraznil v príspevku minister.
Server hvg.hu pripomenul, že Maďarsko si pôvodne objednalo prvých 14 gripenov po prelome tisícročí. Do služby boli zaradené v roku 2008.
S flotilou 18 stíhačiek maďarské obranné sily získajú dominantné miesto v regióne, píše server. Aktuálne chránia aj vzdušný priestor susedných štátov - Slovenska a Slovinska, pritom Maďarsko bolo štyrikrát vedúcou krajinou, ktorá v spolupráci so Španielskom a Talianskom vykonávala úlohy ochrany vzdušného priestoru pobaltských krajín.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
