Maďarské a slovinské orgány odhalili 730 kg heroínu

Budapešť 13. novembra (TASR) - Maďarskí a slovinskí kriminalisti odhalili kontraband heroínu, ktorý smeroval zo slovinského prístavu Koper do Budapešti. V stredu o tom spoločne informovali maďarské a slovinské orgány, ktoré zdôraznili, že ide o najväčšiu zadržanú zásielku heroínu v oboch krajinách za uplynulé desaťročia.



Šéf oddelenia boja proti medzinárodnému zločinu maďarského Národného úradu vyšetrovania (NNYI) Zoltán Boross povedal, že slovinskí colníci našli 730 kilogramov tohto polosyntetického opiátu v kontajneri v koperskom prístave. Zásielka drog smerovala do istého budapeštianskeho podniku, informovala agentúra MTI.



Desatinu kontrabandu, ktorého celková hodnota na čiernom trhu dosahuje 17,5 miliardy forintov (52,3 milióna eur), príslušné orgány kontrolovaným spôsobom pustili do maďarského hlavného mesta. Tam potom zadržali prijímateľa, ktorým bol 47-ročný R. K.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)