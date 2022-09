Maďarské gripeny vzlietli k ruským lietadlám od augusta už šesťkrát

Budapešť 21. septembra (TASR) - Bojové lietadlá JAS 39 Gripen maďarských vzdušných síl, ktoré hliadkujú vo vzdušnom priestore pobaltských krajín, vzlietli od začiatku augusta k neidentifikovateľným ruským lietadlám doposiaľ šesťkrát. Podľa servera 444.hu to oznámil v stredu na litovskej leteckej základni Šiauliai maďarský veliteľ misie NATO Baltic Air Policing (BAP) Attila Ványik.



Podľa Ványika od začiatku tejto misie maďarské gripeny popri ostrých poplachoch absolvovali 36 cvičných vzletov a plnili aj ďalšie výcvikové úlohy. Veliteľ dodal, že doterajšie poplachy boli vždy výsledkom neidentifikovateľných letov ruských stíhačiek a vojenských transportných a prieskumných lietadiel v medzinárodnom vzdušnom priestore pri Pobaltí.



Server pripomína, že misia BAP, v rámci ktorej členské štáty NATO chránia vzdušný priestor Estónska, Litvy a Lotyšska od roku 2004 v štvormesačných rotáciách, po prvý raz plní svoju úlohu pod maďarským velením.



Maďarský kontingent 77 vojakov so štyrmi bojovými lietadlami plní túto úlohu s podporou českých vzdušných síl. V prípade neidentifikovaného lietadla musí pár stíhačiek v bojovej pohotovosti vzlietnuť do 15 minút.



Od roku 2015 je to už tretia pobaltská misia maďarského vojenského letectva.







(spravodajca TASR Ladislav Vallach)