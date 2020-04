Maďarské letné festivaly Sziget, VOLT, EFOTT či Balaton Sound zrušili

Budapešť 30. apríla (TASR) - Letné medzinárodné festivaly v Maďarsku, akými sú Sziget, VOLT, EFOTT či Balaton Sound, sa toto leto neuskutočnia. Vláda totiž rozhodla, že v rámci epidemiologických opatrení sa žiadne veľké podujatia do 15. augusta nebudú konať, informoval vo štvrtok spravodajský server Infostart.hu.



Server pripomína, že Sziget, jeden z najväčších európskych festivalov, sa nepretržite konal od roku 1994.



Hlavný organizátor Szigetu Tamás Kádár pre agentúru MTI uviedol, že prioritou organizátorov je teraz vytvoriť systém optimálneho riešenia už predaných vstupeniek. "Buď ich využitím pre budúci rok, alebo vypracovaním procesu vrátenia peňazí," dodal Kádár.



Návštevnosť maďarského Sziget Festivalu 2019 na budapeštianskom Starobudínskom ostrove, ktorý sa začal 7. augusta, prekročila pol milióna, avšak rekord 565.000 ľudí z roku 2018 nepadol.



Sziget vlani prilákal do Budapešti takmer 100.000 zahraničných návštevníkov z vyše 100 krajín sveta vrátane Slovenska. Do programu festivalu sa zapojilo vyše 1000 účinkujúcich zo 62 krajín, ktorí vystupovali na 14 hudobných scénach. Prezentovali sa v žánroch od klasiky cez jazz, reggae, rock, disco až po world music.