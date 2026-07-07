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Maďarské médiá prerušili vysielanie, čaká ich transformácia
Podľa zverejnených informácií sa vysielanie M1 o 19.56 h dočasne obnoví v novom formáte s filmovou štruktúrou, avšak zatiaľ bez spravodajských blokov.
Autor TASR
Budapešť 7. júla (TASR) - Dva maďarské verejnoprávne mediálne okruhy blízke bývalému premiérovi Viktorovi Orbánovi prerušili v utorok vysielanie. Podľa vyhlásenia premiéra Pétera Magyara ide o súčasť úsilia oslabiť Orbánov dlhoročný vplyv na médiá, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a MTI.
„Historický deň. Dnešok znamená koniec propagandistického vysielania na platformách verejnoprávnych médií,“ uviedol na sociálnej sieti Facebook úradujúci premiér Magyar, ktorý v apríli vystriedal Orbána na poste predsedu vlády.
Televízny kanál M1 úplne prerušil vysielanie a na frekvenciách rozhlasovej stanice Kossuth Rádió je aktuálne možné naladiť program stanice Bartók Rádió, ktorá vysiela klasickú hudbu.
Tlačový a marketingový odbor holdingovej spoločnosti MTVA v utorok pre agentúru MTI potvrdil, že novovymenovaný dočasný generálny riaditeľ MTVA András Horváth a jeho dočasný odborný tím s okamžitou platnosťou „zastavili propagandu“ a ukončili spravodajské služby na všetkých platformách verejnoprávnych médií.
Podľa oficiálneho vyhlásenia začala Maďarská televízia vysielať 1. mája 1957. Za uplynulých takmer 70 rokov sa čierna obrazovka objavila iba pri technických problémoch alebo vo výnimočných prípadoch úmrtí, akým bol 12. december 1993, keď zomrel József Antall, prvý slobodne zvolený premiér Maďarska.
„Čierna obrazovka aj tentoraz symbolizuje koniec jednej éry. Verejnoprávne médiá sa v uplynulých rokoch dostali pod vplyv politickej moci a stratili svoju hlavnú funkciu: prinášať verejnosti dôveryhodné a objektívne informácie. Miesto toho sa stali platformou pre šírenie nenávisti a klamstiev. To sa odteraz mení,“ píše sa v stanovisku.
Na obrazovkách stanice M1 sa momentálne zobrazuje nasledovný text: „Verejnoprávne médiá nesmú klamať. Ospravedlňujeme sa, že sme tak dlhé roky robili! Verejnoprávne médiá teraz prechádzajú transformáciou, aby boli v budúcnosti nezávislé a dôveryhodné. Spravodajstvo je dočasne pozastavené. Zostaňte s nami!“
Podľa zverejnených informácií sa vysielanie M1 o 19.56 h dočasne obnoví v novom formáte s filmovou štruktúrou, avšak zatiaľ bez spravodajských blokov. Na vlnách stanice Kossuth Rádió nateraz pokračuje program Bartók Rádia, avšak rovnako bez spravodajstva. K postupnému obnovovaniu spravodajských relácií dôjde súbežne s formovaním nového riaditeľstva spravodajstva, dodáva MTI.
„Historický deň. Dnešok znamená koniec propagandistického vysielania na platformách verejnoprávnych médií,“ uviedol na sociálnej sieti Facebook úradujúci premiér Magyar, ktorý v apríli vystriedal Orbána na poste predsedu vlády.
Televízny kanál M1 úplne prerušil vysielanie a na frekvenciách rozhlasovej stanice Kossuth Rádió je aktuálne možné naladiť program stanice Bartók Rádió, ktorá vysiela klasickú hudbu.
Tlačový a marketingový odbor holdingovej spoločnosti MTVA v utorok pre agentúru MTI potvrdil, že novovymenovaný dočasný generálny riaditeľ MTVA András Horváth a jeho dočasný odborný tím s okamžitou platnosťou „zastavili propagandu“ a ukončili spravodajské služby na všetkých platformách verejnoprávnych médií.
Podľa oficiálneho vyhlásenia začala Maďarská televízia vysielať 1. mája 1957. Za uplynulých takmer 70 rokov sa čierna obrazovka objavila iba pri technických problémoch alebo vo výnimočných prípadoch úmrtí, akým bol 12. december 1993, keď zomrel József Antall, prvý slobodne zvolený premiér Maďarska.
„Čierna obrazovka aj tentoraz symbolizuje koniec jednej éry. Verejnoprávne médiá sa v uplynulých rokoch dostali pod vplyv politickej moci a stratili svoju hlavnú funkciu: prinášať verejnosti dôveryhodné a objektívne informácie. Miesto toho sa stali platformou pre šírenie nenávisti a klamstiev. To sa odteraz mení,“ píše sa v stanovisku.
Na obrazovkách stanice M1 sa momentálne zobrazuje nasledovný text: „Verejnoprávne médiá nesmú klamať. Ospravedlňujeme sa, že sme tak dlhé roky robili! Verejnoprávne médiá teraz prechádzajú transformáciou, aby boli v budúcnosti nezávislé a dôveryhodné. Spravodajstvo je dočasne pozastavené. Zostaňte s nami!“
Podľa zverejnených informácií sa vysielanie M1 o 19.56 h dočasne obnoví v novom formáte s filmovou štruktúrou, avšak zatiaľ bez spravodajských blokov. Na vlnách stanice Kossuth Rádió nateraz pokračuje program Bartók Rádia, avšak rovnako bez spravodajstva. K postupnému obnovovaniu spravodajských relácií dôjde súbežne s formovaním nového riaditeľstva spravodajstva, dodáva MTI.