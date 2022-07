Maďarské opozičné strany ostro kritizovali Orbánov prejav

Budapešť 23. júla (TASR) - Viaceré opozičné strany v sobotu ostro kritizovali prejav predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána, ktorý predniesol na 31. letnej univerzite Maďarov v rumunskom meste Baile Tušnad, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.



Demokratická strana (DK) na Orbánove slová zareagovala slovami: "Chorému človeku treba podať liek a nie radu".



Strana Momentum vo vyhlásení uviedla, že premiér opäť dokázal, že nerozumie ničomu inému, iba podnecovaniu k nenávisti, pričom by sa mal zaoberať reálnymi problémami ľudí a sociálnou krízou, ktorá postihuje krajinu. Orbán podľa strany Momentum zakladá svoju politiku na klamstve a zamlčuje skutočný stav ekonomiky Maďarska.



Maďarská socialistická strana (MSZP) v reakcii na Orbánov prejav podotkla, že netreba čakať na súmrak Západu, ale konať v prospech Maďarska.



"Očakávame rok 2030. Nie preto, že by Maďarsko dovtedy dobehlo Západ, ale naopak, do ôsmich rokov sa Západ rozpadne," povedal Orbán, ktorý podľa socialistov počas uplynulých 12 rokov vládnutia ponúka túto jedinú víziu.



MSZP tvrdí, že predseda maďarskej vlády pošliapal právny štát a Maďarsko je v súčasnosti druhou najskorumpovanejšou krajinou Európskej únie, pričom je brutálna inflácia a kvôli kritizovaným krokom vlády Maďarsko nedostáva financie z európskych fondov.



Predseda parlamentnej frakcie Péter Ungár na Facebooku k Orbánovmu prejavu okrem iného poznamenal, že premiér síce hovorí o nutnosti zrušenia závislosti na ruskom plyne, avšak v skutočnosti v uplynulom desaťročí robil pravý opak.



Orbán vo svojom prejave v rumunskom meste Baile Tušnad vyhlásil, že dodávanie zbraní Ukrajine iba predlžuje vojnu, pretože Ukrajina dostáva západné zbrane, ktoré potom získavajú Rusi.



"Vojnu možno skončiť iba rusko-americkými rokovaniami," zdôraznil premiér, podľa ktorého sa Európa po druhej svetovej vojne opäť dostala do situácie, že nie ona má rozhodujúce slovo, ale Američania a Rusi.



Európa podľa jeho slov stráca určujúce pozície vo svetovej politike preto, lebo nedokáže udržať poriadok vo vlastných radoch. Ako príklady nezhôd v eurobloku uviedol Orbán otázky Ukrajiny, vonkajších európskych hraníc, ale aj rozširovania Európskej únie o krajiny Balkánu.



Maďarský ministerský predseda ďalej kritizoval Západ aj za "rozbitie" vzťahov v rámci Vyšehradskej štvorky.