Maďarské opozičné strany sú pripravené vytvoriť stranu proti Fideszu

Budapešť 9. augusta (TASR) - Maďarské opozičné strany sú pripravené vytvoriť jednu stranu do budúcoročných parlamentných volieb, ak ich k tomu donúti vládna strana Fidesz. Povedal to v pondelok v rozhovore pre komerčnú televíznu stanicu ATV opozičný politik Péter Márki-Zay, ktorý je primátorom mesta Hódmezővásárhely a jedným z opozičných kandidátov na post premiéra.



"Ak by do volieb išla proti Fideszu jedna opozičná strana namiesto koalície šiestich či siedmich strán, tak by získala viac hlasov," povedal Márki-Zay a poznamenal, že v súčasnom opozičnom bloku existujú politici, ktorí môžu odradiť voličov.



Podľa jeho vyjadrenia by bolo možné využiť existujúce zaregistrované strany, ktoré by mohli poslúžiť ako subjekt, ktorý by ostatné strany opozície zastrešil.



Šéfovia Demokratickej koalície (DK), Maďarskej socialistickej strany (MSZP), Jobbiku, ochranárskej strany LMP, Dialógu (Párbeszéd) a hnutia Momentum sa vlani dohodli na výbere spoločného kandidáta formou primárok pre každý zo 106 jednomandátových volebných obvodov, ako aj na rovnakom postupe pri výbere opozičného kandidáta na post predsedu vlády v parlamentných voľbách v roku 2022.



