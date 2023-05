Maďarské orgány zabránili tento rok narušeniu hraníc 44.253 cudzincom

Budapešť 11. mája (TASR) - Od začiatku tohto roka do 9. mája sa denne pokúšalo nelegálne prekročiť hranice Maďarska v priemere 343 ľudí. Celkový počet pokusov o narušenie hraníc dosiahol 44.253, uviedol vo štvrtok šéf úradu vlády Gergely Gulyás. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"Po tom, čo sa celá západná politická elita sťažuje na rast migračného tlaku, sa cez Maďarsko pokúša do Európy prísť menej ľudí," poznamenal Gulyás.



Podľa jeho slov je to zrejme preto, že Maďarsko vybudovalo dvojité hraničné zábrany a funguje tam účinná pohraničná stráž.











