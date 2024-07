Nemecko: Maďarské predsedníctvo v Rade EÚ už stihlo napáchať škody

Berlín 12. júla (TASR) - Maďarský premiér Viktor Orbán stihol už za prvých 12 dní rotujúceho predsedníctva svojej krajiny v Rade EÚ napáchať značné škody. Uviedlo to v piatok nemecké ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Uvidíme, ako bude pokračovať maďarské predsedníctvo... Máme za sebou ešte len 12 dní a už spôsobilo veľa škôd," povedal hovorca nemeckej diplomacie. Narážal tak na nedávne Orbánove zahraničné cesty do Ruska a Číny.



Maďarsko 1. júla prevzalo rotujúce predsedníctvo Rady EÚ, ktoré potrvá do konca roka. Orbán od začiatku mesiaca stihol navštíviť okrem Moskvy a Pekingu aj Kyjev, pričom tieto cesty sám označil za "mierové misie".



Orbánova cesta do Ruska vyvolala ostrú kritiku Európskej únie. Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell už minulý piatok vyhlásil, že návšteva Orbána v Moskve má bilaterálny charakter a maďarský premiér na ňu nedostal žiadny mandát Európskej únie. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na Orbánovu návštevu v Kremli uviedla, že ruského prezidenta Vladimira Putina ústupky nezastavia.