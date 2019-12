Maďarské štátne médiá vypovedali zmluvu s TV miest vedených opozíciou

Budapešť 5. decembra (TASR) - Vo viacerých maďarských mestách, ktoré majú pod kontrolou opozičné strany, vypovedal Fond na podporu poskytovateľov mediálnych služieb a správy majetku (MTVA), zastrešujúci činnosť verejnoprávnych médií, zmluvu o spolupráci s tamojšími mestskými televíziami.



Informovalo o tom vo štvrtok internetové vydanie ľavicového denníka Népszava, podľa ktorého vypovedanie dohody potvrdili mestá Nagykanizsa, Miškovec, Pécs i Szolnok.



Podľa Népszavy vypukla mediálna vojna po októbrových komunálnych voľbách v tých mestách, v ktorých sa dostala k moci opozícia. Okrem menovaných je ešte niekoľko miest, v ktorých je spolupráca tamojších regionálnych televízií s MTVA otázna, čo však riešia inak než vypovedaním zmluvy, napríklad nepredĺžením dohody, ktorá koncom roka vyprší.



Predseda Celoštátneho spolku regionálnych televízií Tibor Lovass pre denník uviedol, že situácia miestnych televízií je katastrofálna. Z 93 takýchto televízií má 10 - 11 dohodu s MTVA. Lovass nevylúčil, že cieľom fondu je zracionalizovať činnosť verejnoprávnej televízie, pretože stále nie je jasné, aký bude jej rozpočet.



Predseda podotkol, že témy z regiónov neboli v programoch verejnoprávnej televízie ani doteraz veľmi zastúpené, po takomto kroku to bude ešte horšie. Inou otázkou je, či doposiaľ dodávané reportáže z regiónov boli skutočnými témami, alebo slúžili iba na naplnenie koncepcie provládnej MTVA, konštatovala Népszava.



Spravodajský server 444.hu, ktorý sa stavia k vláde premiéra Viktora Orbána kriticky, napísal, že sa im do rúk dostala vnútorná komunikácia verejnoprávnych médií. V nej požadovali od regionálnych televízií rozhovory s ľuďmi, ktorí by chválili kroky kabinetu.



Fond MTVA na príslušné otázky denníka týkajúce sa zmien po komunálnych voľbách neodpovedal.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)