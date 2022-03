Maďarské stíhačky vzlietli k tureckému lietadlu po bombovej hrozbe

Budapešť 21. marca (TASR) - Bojové lietadlá JAS 39 Gripen maďarských vzdušných síl museli v pondelok nadránom vzlietnuť k tureckému dopravnému lietadlu smerujúcemu z Moskvy do Istanbulu po tom, čo na palube tohto stroja nahlásili bombu, informuje spravodajca TASR na základe správy agentúry MTI.



Hrozbu nahlásili v čase, keď lietadlo letelo nad Poľskom, oznámilo maďarské ministerstvo obrany.



Spoločné letecké operačné centrum NATO zalarmovalo maďarské gripeny, ktoré identifikovali turecké lietadlo pri vstupe do maďarského vzdušného priestoru a sprevádzali ho až po maďarsko-rumunské hranice.



Podľa spravodajského servera index.hu k podobnému incidentu došlo aj minulú sobotu. Bombovú hrozbu dispečerom civilnej letovej prevádzky nahlásili v prípade dopravného lietadla Airbus A321 letiaceho z Gruzínska do Poľska. Vtedy vzlietli rumunské stíhačky a sprevádzali airbus až k hraniciam s Maďarskom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)