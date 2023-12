Maďarské strany DK a MSZP sa nezúčastnia na hlasovaní o novele ústavy

Budapešť 12. decembra (TASR) - Poslanci maďarskej opozičnej strany Demokratická koalícia (DK) sa nezúčastnia na hlasovaní o vládnom návrhu 12. novely ústavy, ktorá je na programe v závere aktuálne prebiehajúcej jesennej schôdze parlamentu. Podľa servera 444.hu to DK oznámila tlačovým vyhlásením, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



DK pripomenula, že podobne konala aj pri doterajších 11 návrhoch novelizovania ústavy. Podľa názoru DK základný zákon vypracovaný a presadený blokom vládnych strán Fidesz-KDNP nebol nikým konzultovaný. "Táto ústava by sa nemala novelizovať, ale mala by sa celá vyhodiť," napísala DK.



Aj poslanci Maďarskej socialistickej strany (MSZP) naznačili, že sa nezúčastnia hlasovania o novele ústavy.



Oba opozičné subjekty kritizujú aj návrh zmeny volebného poriadku niekoľko mesiacov pred samosprávnymi voľbami, ktorý predložilo opozičné Hnutie Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom). "V ideálnom volebnom systéme by síce mala v maximálnej možnej miere prevládať zásada proporcionality, preto by bol priestor na diskusiu aj po obsahovej stránke, avšak načasovanie návrhu novely zákona, ktorý je v súčasnosti v parlamente, je nedemokratické," napísala MSZP.



Poslanci parlamentu 28. novembra začali diskutovať o 12. novele ústavy a o návrhu zákona pod názvom Ochrana národnej suverenity, v rámci ktorého sa má zriadiť Úrad na obranu suverenity.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)