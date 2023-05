Maďarské univerzity sa obrátili na súd EÚ pre vylúčenie z projektov

Budapešť 9. mája (TASR) - Šesť maďarských univerzít sa obrátilo na Súdny dvor Európskej únie, pretože Európska komisia (EK) ich vylúčila z projektov financovania EÚ. Ide napríklad o Erasmus+ či Horizont Europe. S odvolaním sa na server 24.hu o tom v utorok informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Server pripomína, že EK v decembri rozhodla o zákaze podpísania zmluvy o vyplácaní eurofondov 21 maďarským univerzitám riadených nadáciami, keďže podľa EK nie je zaručená autonómia a transparentnosť týchto vzdelávacích inštitúcií.



Šesť univerzít v žalobe spochybňuje základ zmrazenia financovania a tvrdí, že rozhodovanie univerzity – vrátane čerpania eurofondov – prebieha nezávisle od správnej rady nadácie, píše 24.hu.



Podľa vyjadrenia Súdneho dvora EÚ podnety univerzít bude môcť súd pojednávať spoločne, pričom rozsudok by mohol padnúť do 18 mesiacov.



Maďarský minister zodpovedný za územný rozvoj a využitie únijných zdrojov Tibor Navracsics 5. apríla v Bruseli povedal, že proces skúmania plnenia podmienok pre vyplatenie fondov EÚ Maďarsku by sa mohol ukončiť do leta. Následne by Maďarsko mohlo začať tieto finančné zdroje čerpať. Minister po stredajšom rokovaní s tromi komisármi EK maďarským novinárom povedal, že došlo k pokroku v riešení financovania vysokých škôl.



Vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú pod kontrolou vládnej strany Fidesz, a jej predstavitelia sú členmi nadácií vysokých škôl, podľa rozhodnutia EK nemôžu získať nové granty z programu spolupráce a výmeny vzdelávania Erasmus+ ani z rámcového programu výskumu a inovácií Horizont Europe. Maďarskí ministri vo februári oznámili, že s platnosťou od 15. februára nebudú pokračovať v činnosti v správnych radách nadácií vysokých škôl.