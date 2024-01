Maďarské úrady aktivovali opatrenie na ochranu bezdomovcov pred mrazom

Budapešť 8. januára (TASR) - V Maďarsku v pondelok večer vyhlásili tzv. červený kód, ktorým sa v mrazivom počasí aktivuje nariadenie zaväzujúce všetky sociálne zariadenia prijať bezdomovcov. S odvolaním sa na spravodajský server hirklikk.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Štátny tajomník rezortu vnútra zodpovedný za politiku starostlivosti Attila Fülöp v tejto súvislosti spresnil, že opatrenie potrvá pravdepodobne do soboty rána do 08.00 h.



Aktuálne je podľa jeho slov vyťaženosť útulkov pre ľudí bez domova v Budapešti 76-percentná a v celoštátnej sieti týchto domovov na úrovni 80 percent.



"V čase platnosti červeného kódu je povinné prijať ľudí z ulice každé sociálne zariadenie, a to bez ohľadu na jeho prevádzkovateľa či okruh jeho činnosti," dodal Fülöp.



Maďarská meteorologická služba v krajine predpovedala pre nadchádzajúce dni pokles nočnej teploty pod mínus desať stupňov Celzia.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)