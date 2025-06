Maďarské vládne hlasovanie o členstve Ukrajiny v EÚ sa v piatok končí

Budapešť 20. júna (TASR) - Vládne hlasovanie o členstve Ukrajiny v Európskej únii VOKS 2025, na ktorom sa občania Maďarska mohli zúčastniť od 15. apríla v papierovej i online forme, sa v piatok končí. S odvolaním sa na server hirado.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Maďari sa môžu ešte do piatkovej polnoci vyjadriť k tomu, či by chceli, aby Ukrajina urýchlene vstúpila do EÚ. Vládny formulár vyplnilo už vyše dvoch miliónov Maďarov.



Premiér Viktor Orbán v piatok ráno v pravidelnom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió opäť vyzval k účasti na hlasovaní.



Hlasovanie k tejto otázke avizoval Orbán na summite EÚ v Bruseli začiatkom marca. Postoj jeho vlády je, že urýchlené pristúpenie Ukrajiny so sebou nesie množstvo rizík. Prijatie Ukrajiny by znamenalo finančný bankrot pre Úniu a bolo by nevýhodné predovšetkým pre Maďarsko a stredoeurópsky región. Maďarskí farmári by prišli o poľnohospodárske dotácie, vojna by predstavovala bezpečnostné riziká a ohrozila by trh práce, zdravotníctvo a dôchodkové systémy, tvrdí maďarský kabinet.