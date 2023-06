Maďarské vládne zdroje k blokovaniu zbraní z USA: Je to politický bluf

Budapešť 14. júna (TASR) - Maďarské vládne zdroje označili v stredu avizované blokovanie predaja systému amerických raketometov HIMARS Maďarsku za "kamufláž" a "politický bluf". V reakcii na krok USA, ktorého cieľom malo byť prinútiť Budapešť ratifikovať vstup Švédska do NATO, maďarský rezort obrany uviedol, že rezort takýto raketový systém nenakupuje. S odvolaním sa na server index.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



"V predchádzajúcom vládnom cykle si príslušný vládny splnomocnenec vyžiadal informácie o raketových systémoch HIMARS s termínom do marca 2022. Z americkej strany neprišla žiadna odpoveď a ministerstvo tak považovalo vec za uzavretú. Rezort obrany nemá v úmysle nakupovať raketový systém HIMARS," cituje server z vyhlásenia maďarského ministerstva.



Vplyvný americký senátor a predseda Výboru pre zahraničné veci James E. Risch zablokoval predaj amerických zbraní Maďarsku v hodnote 735 miliónov dolárov (681 miliónov eur). Dôvodom je maďarské marenie ratifikácie vstupu Švédska do NATO.



Maďarsko musí povoliť Švédsku vstup do NATO, ak chce balík zbraní vrátane 24 batérií raketometov HIMARS, viac ako sto rakiet a modulov spolu s náhradnými dielmi, uvádza sa vo vyhlásení Rischa pre denník The Washington Post.



Rischovo vyhlásenie podľa servera 444.hu prišlo po tom, čo generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok v Bielom dome koordinoval stratégie pre júlový summit NATO v Litve.



Turecko a Maďarsko ako jediné členské krajiny NATO doteraz neratifikovali žiadosť Švédska o členstvo. Fínsko sa oficiálne pripojilo k Aliancii v apríli.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)