Maďarské železnice obnovujú spoje do susedných krajín

Budapešť 24. júna (TASR) - Maďarské železnice MÁV od júla obnovujú viaceré medzinárodné vlakové spoje, ktoré boli prerušené v rámci opatrení proti šíreniu nového druhu koronavírusu.



Spoločnosť MÁV v stredu pre agentúru MTI avizovala, že budú obnovené spoje s viacerými susednými krajinami, medzi nimi aj so Slovenskom na trati Budapešť-Košice, kde budú opäť premávať vlaky Rákóczi a Hernád InterCity cez hraničný priechod Hidasnémeti. Pre rekonštrukciu tamojšej trate však dôjde k úprave cestovného poriadku.



Spoje MÁV-u budú premávať aj do Chorvátska, Rumunska, Slovinska či Srbska, pričom smerom do Rakúska a Nemecka bude existujúce vlakové spojenie rozšírené.



V čase epidemiologických opatrení klesol počet cestujúcich v medzinárodných vlakoch o 90 percent. Železničná spoločnosť upozornila, že na maďarskom úseku je v zmysle vládneho nariadenia vo vlakoch povinné nosenie rúšok.











