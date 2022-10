Maďarského extrémistu prepustili do domácej väzby

Budapešť 27. októbra (TASR) - Maďarského pravicového extrémistu Györgya Budaházyho vo štvrtok večer prepustili z väzby do domáceho väzenia, kde sa bude pripravovať na opakované pojednávanie na odvolacom súde. Pre server mandiner.hu to potvrdil Budaházyho obhajca Tamás Gaudi-Nagy, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Obhajca uviedol, že prepustenie obvineného do domácej väzby, kde bude musieť nosiť sledovací náramok, súvisí s jeho odvolaním na najvyššom súde. Svoju úlohu mohla zohrať aj skutočnosť, že v pondelok začal Budaházy hladovku.



Budapeštiansky súd Budaházaho odsúdil 16. marca v obnovenom prvostupňovom súdnom procese spolu s jeho spoločníkmi obvinenými z teroristických aktivít a iných trestných činov. Podľa neprávoplatného rozsudku strávi 17 rokov vo väzení.



Ďalších piatich obvinených poslal do väzenia na vyše desať rokov, zvyšní si odsedia okolo päť rokov. Súd po vynesení rozsudku nariadil pre odsúdených okamžité vzatie do väzby.



Budaházyho usvedčili z útokov na politikov v rokoch 2007–2009. Skupina páchateľov vtedy útočila zápalnými fľašami na kancelárie vtedajších vládnucich strán Maďarská socialistická strana (MSZP) a Zväz slobodných demokratov (SZDSZ), bydliská vládnych politikov a na ďalšie ciele vrátane barov homosexuálov. Pri útokoch zranili moderátora komerčnej spravodajskej televízie Sándora Csintalana, ktorý bol predtým politikom MSZP.



Budapeštiansky prvostupňový súd 30. augusta 2016 odsúdil hlavného obvineného na 13 rokov väzenia. Štrnásť spoluobvinených vyviazlo s trestami odňatia slobody v rozmedzí 5 až 12 rokov za účasť na násilnostiach.



Budaházy je vo väzbe od júna 2009, súdny proces sa začal 2. marca 2011. Odvolací súd hlavného mesta Budapešť 19. apríla 2018 zrušil rozsudok prvostupňového súdu a nariadil nový súdny proces.



