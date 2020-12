Maďarskí aktivisti odsúdili zákaz adopcií pármi rovnakého pohlavia

Budapešť 16. decembra (TASR) - Skupiny pre ľudské práva v stredu odsúdili novelu maďarskej ústavy, ktorá de facto zakazuje adopcie detí pármi rovnakého pohlavia a pri zákonnej definícii rodiny uplatňuje striktný kresťansko-konzervatívny názor, informovala agentúra AFP.



Ústavná novela, ktorú v utorok schválila maďarská pravicová vládna koalícia v parlamente, mení definíciu inštitútu manželstva i rodiny. V novele sa tiež konštatuje, že základom rodiny je manželstvo, respektíve vzťah rodiča a dieťaťa s tým, že "matka je žena a otec muž". Podľa AFP tak vláda premiéra Viktora Orbána z tejto definície de facto vylúčila transsexuálov a ďalšie osoby z komunity LGBT+.



Tieto zmeny sú podľa AFP poslednými zo série krokov, ktoré kritici považujú za nepriateľské k právam tejto komunity zo strany nacionalistickej vládnej strany Fidesz a jej lídra Viktora Orbána, ktorý dlhodobo tvrdí, že buduje "neliberálnu" kresťanskú demokraciu.



David Vig, riaditeľ maďarskej sekcie ľudskoprávnej organizácie Amnesty International Hungary, označil prijatie novely za "temný deň pre ľudské práva".



AFP pripomenula, že zákonodarcovia z jednej opozičných strán na protest proti návrhu bojkotovali utorkové hlasovanie parlamentu.



V Maďarsku boli manželstvá osôb rovnakého pohlavia ústavne zakázané v roku 2012. Občianske partnerstvá sú povolené. Nová novela však deklaruje, že deti si môžu osvojiť môžu iba manželské páry, čo v praxi z adopcií vylučuje páry rovnakého pohlavia alebo osamelo žijúcich jednotlivcov.



Novela tiež ukladá štátu povinnosť "chrániť právo detí na vlastnú identitu podľa ich pohlavia pri narodení" a nariaďuje, aby boli deti vychovávané "v súlade s hodnotami založenými na ústavnej identite Maďarska a kresťanskej kultúre".



K týmto zmenám v ústave došlo krátko po prepuknutí škandálu, ktorý sa týka poslanca Európskeho parlamentu Józsefa Szájera, jedného zo zakladajúcich členov Fideszu.



Szájer sa členstva v strane i mandátu europoslanca vzdal po tom, čo ho polícia v Bruseli koncom novembra prichytila na súkromnom večierku, aké boli v tom čase v Belgicku zakázané pre koronakrízu. Samotný hostiteľ označil túto párty za "gay orgie".



Szájer bol pritom jedným z hlavných autorov novej maďarskej ústavy z roku 2012 obmedzujúcej práva komunity LGBT+.



Organizátori najväčšieho maďarského LGBT podujatia - Budapest Pride - v utorok vo svojom vyhlásení uviedli, že prípad Szájer demonštroval pokrytectvo kresťanského konzervativizmu Fideszu.



Luca Duditsová, hovorkyňa skupiny pre práva LGBT - Háttér Society -, v stredu pre agentúru Associated Press uviedla, že ústavná novela porušuje medzinárodné normy v oblasti ľudských práv.



Upozornila, že nedostatok adoptívnych rodičov v Maďarsku znamená, že veľa detí je adoptovaných do zahraničia. Varovala, že ďalšie obmedzenie okruhu záujemcov o adopciu bude mať za následok, že "viac detí zostane v štátnej starostlivosti alebo budú adoptované do zahraničia, kde si nemôžu zachovať svoju jazykovú alebo kultúrnu identitu".



Podľa novely maďarskej ústavy o adopciu detí ešte stále môžu žiadať nezosobášení jednotlivci, ktorí však na to musia získať osobitný súhlas maďarskej ministerky pre rodinné záležitosti Katalin Novakovej, ultrakonzervatívnej političky vládnej strany poverenej riadením maďarskej rodinnej politiky.



Háttér Society nabáda páry rovnakého pohlavia, aby začali adopčné konania "akoby sa nič nestalo", lebo sa chystá súdnou cestou napadnúť ústavnú novelu na základe zákona o rovnakom zaobchádzaní.