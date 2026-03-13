< sekcia Zahraničie
Maďarskí analytici: Ruská dezinformačná kampaň bude len intenzívnejšia
Rusi majú v Maďarsku obrovskú výhodu, pretože vláda nemá záujem ich aktivity odhaliť.
Autor TASR
Budapešť 13. marca (TASR) - V čase vrcholiacej volebnej kampane pred parlamentnými voľbami v Maďarsku, ktoré budú 12. apríla, možno očakávať čoraz silnejšiu ruskú dezinformačnú kampaň a hybridné operácie. Pre server 24.hu to v piatok uviedol politológ a riaditeľ inštitútu Political Capital Péter Krekó. Predstavitelia maďarskej vlády označili správy o údajnom ruskom vplyve za falošné, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
„Ruské vplyvové operácie, ktoré Putinovi (ruský prezident Vladimir Putin) ľudia už v Maďarsku pripravujú, boli v niektorých susedných krajinách úspešné, v iných však zlyhali,“ dodal analytik, podľa ktorého zatiaľ nie je úplne jasné, čo presne odôvodňuje osobnú prítomnosť ľudí vykonávajúcich ruské misie v Maďarsku.
Rusi majú v Maďarsku obrovskú výhodu, pretože vláda nemá záujem ich aktivity odhaliť. Pre server szeretlekmagyarorszag.hu to v piatok uviedol bývalý šéf štátneho centra kybernetickej obrany Ferenc Frész. Domnieva sa, že najviac falošných správ možno očakávať v deň volieb.
Kremeľskú operáciu v Maďarsku potvrdil aj denník Financial Times na základe dokumentov a správ, ktoré získal. Podľa denníka Kremeľ spustil v Maďarsku dezinformačnú kampaň s cieľom pomôcť premiérovi Viktorovi Orbánovi zostať pri moci aj po aprílových parlamentných voľbách. Upozornil na to v stredu server 444.hu.
O otázke ruského zasahovania do nadchádzajúcich volieb a o údajnom príchode ruských agentov do Budapešti sa podľa servera hvg.hu hovorilo aj na neverejnom zasadaní parlamentného výboru pre národnú bezpečnosť, o ktorom médiá informoval predseda parlamentnej frakcie vládnucej strany Fidesz Máté Kocsis. Povedal, že na zasadnutí sa preukázalo, že tvrdenia o ruskom vplyve sú špekulácie a falošné správy. Podľa Kocsisa to nie sú Rusi, ale naopak Ukrajinci, ktorí chcú do maďarských volieb zasahovať.
Server telex.hu odvolávajúci sa na nemenované zdroje účastníkov zasadania výboru pre národnú bezpečnosť však uviedol, že maďarská tajná služba skutočne dostala signál od zahraničnej partnerskej organizácie, že prídu konkrétne menovaní Rusi so zámerom voľby ovplyvniť. Podľa tajnej služby sa ale tieto osoby v Maďarsku nenachádzajú.
(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
