Maďarskí analytici: Trumpa môžu opustiť bohatí podporovatelia

Budapešť 9. apríla (TASR) - Maďarskí hospodárski experti kritizujú kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý uvalil clá na vyše 180 krajín sveta. Podľa servera telex.hu investičný expert Viktor Zsiday ich označil za nezmyselné a z krátkodobého hľadiska za určite škodlivé. Bývalý guvernér Maďarskej národnej banky (MNB) Péter Ákos Bod uviedol, že to už vlastne nie je colná, ale sankčná politika, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Zsiday podotkol, že z dlhodobého hľadiska nie je jasné teoretické opodstatnenie Trumpových opatrení. Jedným z deklarovaných cieľov amerického prezidenta s clami je vrátiť výrobu späť do USA, ale podľa Zsidaya je problém v tom, že väčšina spoločností nebude konkurencieschopná s americkými mzdami. Ako sa analytik ďalej domnieva, je reálne, že superbohatá americká elita, ktorá ho predtým podporovala, sa kvôli tomu od Trumpa odvráti.



Podľa Boda sa americký prezident týmto krokom v histórii vrátil o 100-150 rokov. "Toto nie je colná politika, ale skôr sa podobá politike sankcií. Rozsah je absurdný a vysvetlenie nie je ekonomické," dodal. Za problematické považuje expert najmä to, že zavedeniu ciel nepredchádzali rokovania a že niektoré zainteresované krajiny sú v zásade spojencami USA.



Bývalý guvernér MNB poukázal na výsledky analýzy jedného z rakúskych ekonomických výskumných inštitútov, podľa ktorých sa Maďarsko ocitne na šiestej priečke krajín v rebríčku hospodárskych škôd spôsobených Trumpovými daňami. Vláda premiéra Viktora Orbána však podľa Boda komunikuje v zmysle, že je pripravená na všetko. "Minister národného hospodárstva Márton Nagy je optimista a verí, že nemecké firmy sem prinesú ešte viac výroby, keďže je v Maďarsku lacnejšia pracovná sila," dodal.



Podľa servera sa šéf úradu vlády Gergely Gulyás domnieva, že stratu maďarskej ekonomiky vyrovná prílev amerických investícií. Bod je ale skeptický a tvrdí, že americkým korporáciám môže vadiť "kamarátsky kapitalizmus" a korupcia v Maďarsku, ale aj komplikované licenčné postupy a štátne predkupné práva.