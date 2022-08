Maďarskí odborári sa opäť nedohodli s vládou

Budapešť 30. augusta (TASR) - Predstavitelia odborových zväzov pedagógov v Maďarsku sa ani v utorok nedohodli s vládou na poslednom rokovaní pred štvrtkovým začatím nového školského roka. Uviedol to server Telex.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Štátny tajomník rezortu vnútra zodpovedný za verejné vzdelávanie Zoltán Maruzsa podľa členky republikovej rady Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ) Erzsébet Nagyovej povedal, že je presvedčený, že sa s odbormi dokážu dohodnúť, no zatiaľ k žiadnemu vývoju nedošlo.



Nagyová pre Telex.hu zdôraznila, že problémom je, že vláda nemá v úmysle zvyšovať mzdy. "Z tohto dôvodu sa od 1. septembra začne štrajk vo viacerých školách, no nájdu sa aj takí, ktorí opäť pôjdu cestou občianskej neposlušnosti," dodala.



Občianske hnutie Učil by som (Tanítanék mozgalom) už dávnejšie avizovalo, že ak do 2. septembra nedostanú od vlády zmysluplnú ponuku, od druhého týždňa školského roka sa môžu na školách opäť začať akcie občianskej neposlušnosti. Hnutie a odborári žiadajú aj obnovenie práva učiteľov na štrajk, zvýšenie platov a zníženie úväzku.



Do výstražného štrajku 31. januára sa zapojilo 20.000 pedagógov, pričom Odborový zväz pedagógov (PSZ) pôvodne avizoval dvojnásobný počet. Mnoho učiteľov sa však podarilo zastrašiť a viacerí boli nakazení novým druhom koronavírusu.



Do následného časovo neobmedzeného štrajku, ktorý vyhlásili v Maďarsku dve najväčšie odborové organizácie pedagógov, vstúpili 16. marca učitelia stoviek škôl. Prácu prerušilo 30 percent učiteľov, ministerstvo ľudských zdrojov však tvrdilo, že štrajkujúcich pedagógov bol najviac 13 percent.



Prezidentka Katalin Nováková 31. mája podpísala novelu zákona, ktorá obmedzuje právo učiteľov na štrajk. Urobila to napriek tomu, že dva najväčšie učiteľské odborové zväzy žiadali, aby zákon nepodpísala a predložila ho na posúdenie ústavnému súdu.



Učiteľom nejde iba o zvýšenie miezd, ale aj o to, aby sa zabezpečil dostatok pedagógov v záujme vzdelávania detí a budúcnosti celej krajiny. Štrajk nie je len o zlepšení situácie učiteľov, ale aj o praktickom aplikovaní štrajkového zákona a v širšom ponímaní odráža stav demokracie v Maďarsku, tvrdia odborári.