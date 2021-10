Maďarskí policajti hliadkujú na hraniciach spolu so srbskými

Budapešť 15. októbra (TASR) - Maďarsko rozširuje spoluprácu so Srbskom v oblasti ochrany štátnych hraníc pred ilegálnou migráciou, preto budú maďarskí a srbskí policajti spoločne chrániť srbsko-severomacedónske a maďarsko-srbské hranice. Oznámil to v piatok na maďarsko-srbskej hranici v Röszke maďarský minister vnútra Sándor Pintér, ktorý vystúpil na spoločnej tlačovej konferencii so srbským rezortným partnerom Aleksandarom Vulinom.



Podľa agentúry MTI Pintér zdôraznil, že Maďarsko a Srbsko majú na potlačenie ilegálnej migrácie totožný názor, pri rozhodovaní zohľadňujú tieto krajiny rovnaké hodnoty.



"Spoločným cieľom je zapojiť do ochrany hraníc aj ďalšie krajiny," dodal maďarský minister a ako príklad uviedol Česko a Rakúsko, ktoré sa pridávajú k tejto iniciatíve.



"Spoločná ochrana hraníc potvrdzuje, že vzťahy Maďarska a Srbska sú na možnej najvyššej úrovni. Srbsko nemá záujem na tom, aby sa z neho stalo miesto migrantov, nemáme záujem ani na tom, aby ktokoľvek menil národnostné či náboženské zloženie našej krajiny," zdôraznil Vulin, podľa ktorého posilnenie hraníc s Maďarskom je aj pre Srbsko dôležité, pretože dobre chránené hranice ovplyvnia rozhodovanie migrantov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)