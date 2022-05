Slovenska išla pešo do Győru, maďarskí policajti ju našli na diaľnici

Budapešť 23. mája (TASR) - Maďarská polícia musela v pondelok ráno zasiahnuť na diaľnici M1, kde na 68. kilometri pri meste Tata kráčala po diaľnici slovenská občianka. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na video zverejnené maďarskou správou ciest Magyar Közút na svojom účte na Instagrame.



Kamera správy ciest monitorujúca dopravu zaznamenala ženu kráčajúcu po stredovom deliacom páse. Dispečer okamžite volal políciu. Hliadka v krátkom čase našla ženu, občiansku Slovenskej republiky, ktorú previedli ku krajnici a posadili do auta.



Slovenka povedala, že sa chce dostať do Győru. Policajti ju previezli na železničnú stanicu v Tate, aby sa odtiaľ vlakom bezpečne dostala do cieľa svojej cesty, píše maďarská správa ciest.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)