Streda 27. máj 2026
Maďarskí poslanci rokujú o návrhu o obmedzení dĺžky mandátu premiéra

Na snímke sídlo maďarského parlamentu v Budapešti. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
Budapešť 27. mája (TASR) - Poslanci maďarského Národného zhromaždenia otvorili v stredu rozpravu k šestnástej novele Základného zákona (ústavy), ktorý okrem iného obmedzuje maximálne trvanie mandátu premiéra na osem rokov. S odvolaním sa na server nepszava.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Kým opozičný blok Fidesz-KDNP nazval návrh ako „lex Orbán“ a považuje ho za retroaktívnu legislatívu, podľa jedného z predkladateľov, poslanca Tiszy Mártona Mellétheiho-Barnu, to „nie je pravidlo namierené proti konkrétnym osobám, nie je to politická pomsta ani ustanovenie diktované momentálnym politickým záujmom, ale ústavná garancia,“ zdôraznil.

Melléthei-Barna povedal, že navrhovaná zmena stanovuje obmedzenie do budúcnosti, pokiaľ ide o funkciu premiéra, ktoré posilňuje systém bŕzd a protiváh potrebných pre fungovanie demokracie.

Návrh tiež vytvára právny základ na zrušenie Fideszom zriadeného Úradu na ochranu suverenity a stanovuje aj to, že majetok verejnoprospešných nadácií vykonávajúcich verejné úlohy, ktoré prevádzkujú univerzity, je národným majetkom.

Šestnásta novela ústavy má tri posolstvá - moc nie je večná, verejný majetok patrí národu a štátne inštitúcie nesmú slúžiť ako mechanizmus politickej sebaobrany, povedal Melléthei-Barna.

Poslanci opozičného Fideszu Balázs Orbán a Gergely Gulyás argumentovali tým, že v parlamentnom systéme neexistuje obmedzenie funkcie predsedu vlády. „Treba zmeniť systém vlády, zaviesť poloprezidentský alebo prezidentský systém, tam je to možné. V Európe sa týmto len zosmiešnime,“ povedal Orbán.

K otázke verejnoprávnych nadácií opozičný poslanec povedal, že novela ústavy v tomto texte znamená likvidáciu súkromných nadácií. Tie „existovali pred stranou Tisza a budú existovať aj po tom, ako Tisza zanikne. Niečo také sa v demokratickom a právnom štáte nedá robiť,“ dodal Balázs Orbán.





(spravodajca TASR Ladislav Vallach)
