Maďarskí poslanci schválili zákon potrebný na odblokovanie fondov EÚ

Budapešť 4. októbra (TASR) - Maďarský parlament schválil v utorok ďalší návrh zákona potrebný na to, aby Maďarsko dosiahlo dohodu s Európskou komisiou v otázke plnenia podmienok na vyplácanie eurofondov. Podľa spravodajského servera Infostart.hu poslanci schválili založenie samostatného orgánu štátnej správy v záujme vyšetrovania podvodov, konfliktov záujmov, korupcie či iných porušení zákona pri využívaní prostriedkov Európskej únie.



Za návrh hlasovalo 150 poslancov, 12 zákonodarcov bolo proti a 19 sa zdržalo hlasovania.



Návrh na personálne obsadenie postov predsedu a podpredsedov nového úradu, na ktoré už vláda vypísala konkurz, predloží predseda Štátneho kontrolného úradu (ÁSZ). Vymenuje ich hlava štátu na obdobie šiestich rokov, píše server.



Nový orgán má názov Úrad integrity a mal by začať fungovať od druhej polovice novembra. Jeho úlohou bude vykonávať hodnotenie "rizika integrity", v rámci ktorého bude okrem iného identifikovať problémy na úrovni systému a pripravovať výročnú analytickú správu o integrite.



V prípade zistení podvodov bude povinnosťou tohto úradu oznámiť to Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF) i Európskej prokuratúre (EPPO).



Kabinet premiéra Viktora Orbána od júna rokuje s eurokomisiou, aby vyhovel jej požiadavkám a získal pozastavené dotácie. Minister zodpovedný za regionálny rozvoj a eurofondy Tibor Navracsics 18. septembra avizoval prvý balík návrhov novelizovaných zákonov v súlade s požiadavkami EÚ, ktorý vláda predložila parlamentu 19. septembra.



Európska komisia 18. septembra odporučila znížiť sumu vyplácanú Maďarsku zo spoločného rozpočtu EÚ o približne 7,5 miliardy eur v dôsledku porušovania zásad právneho štátu a nedostatkov v boji proti korupcii.



"Aj keď Európska komisia aktuálne zmrazila 65 percent eurofondov určených pre Maďarsko, do konca roka Budapešť uzatvorí dohodu s Bruselom a vyplácanie eurofondov bude pokračovať," vyhlásil v septembri Navracsics.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)