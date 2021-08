Maďarskí socialisti chcú rokovať o obnove podpory z Nórskeho fondu

Budapešť 10. augusta (TASR) - Poslanec Európskeho parlamentu (EP) z Maďarskej socialistickej strany (MSZP) István Újhelyi sa obrátil na veľvyslanectvo Nórska v Budapešti so žiadosťou, aby v prípade zmeny vlády v budúcoročných parlamentných voľbách mohol nový maďarský kabinet obnoviť rokovania o čerpaní podpory z Nórskeho fondu. Podľa agentúry MTI to europoslanec oznámil v utorok v Budapešti na on-line tlačovej konferencii.



Újhelyi pripomenul, že vládna strana Fidesz nedokázala dohodnúť podmienky čerpania finančných zdrojov fondu s nórskou stranou. Maďarsko tak príde o značnú podporu, pretože vláda premiéra Viktora Orbána nechce, aby sa k finančnej podpore dostala taká občianska organizácia, ktorá nemá prepojenie na "Orbánov systém".



Rezort diplomacie Nórska 4. augusta oznámil, že pre Maďarsko už nebudú dostupné finančné zdroje Nórskeho fondu na obdobie rokov 2014–2021.



Nórsko podľa maďarského denníka Népszava požadovalo na rozdelenie finančných prostriedkov z fondu vo výške 77 miliárd forintov (217 miliónov eur) nezávislý orgán, Orbánov kabinet však chcel mať na tento proces určitý dosah.



Absencia zdrojov z nórskych fondov dostane do zlej situácie mnohé občianske združenia zaoberajúce sa financovaním štipendií pre štúdium na zahraničných univerzitách, podporou znevýhodnených študentov vrátane Rómov, ale aj podporou inovácií malých a stredných podnikateľov či zlepšením situácie žien na trhu práce, napísala Népszava.



Spor vypukol už v roku 2014, keď Nórsko zmrazilo 129 z celkových 153 miliónov eur určených Maďarsku. Reagovalo tak na raziu maďarskej polície v sídle environmentálnej organizácie Ökotárs v Budapešti. Nórska strana to vtedy označila za šikanovanie.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)