Maďarskí študenti divadelnej univerzity nevydajú mená protestujúcich

Budapešť 14. októbra (TASR) - Študenti Univerzity divadelných a filmových umení (SZFE) v Budapešti, ktorí od 2. septembra blokujú školu a požadujú zaručenie autonómie univerzity, odmietajú vydať zoznam protestujúcich. Požiadal ich o to vládou dosadený kancelár SZFE Gábor Szarka, informovala v stredu internetová stránka komerčnej televízie ATV.



Predseda dozornej rady SZFE dosadenej vládou Attila Vidnyánszky v rozhovore pre komerčnú rozhlasovú stanicu Spirit FM povedal, že blokáda študentov podľa jeho názoru slabne a že ich protest sa chýli ku koncu.



Poslucháči a pedagógovia univerzity však na spoločnej tlačovej konferencii povedali, že pokračujú v štrajku i v blokáde školy. Vyzvali ľudí, aby sa 23. októbra, keď je štátny sviatok výročia začiatku protikomunistickej revolúcie z roku 1956, pridali k ich protestnému pochodu. Podujatie bude súčasne aj spomienkou na študentov, ktorých pokojným pochodom z budapeštianskych univerzít sa krvavo potlačená revolúcia 23. októbra 1956 začala.



Zoznam protestujúcich odmietol Szarkovi vydať štrajkový výbor s argumentom, že to nemôže urobiť z dôvodu ochrany osobných údajov.



Maďarský parlament v júli schválil zmenu štruktúry Korvínovej univerzity a SZFE, ktoré sa tak dostali do vlastníctva nadácií. Na protest proti dosadeniu vládou vymenovanej dozornej rady nadácie SZFE odstúpilo celé vedenie univerzity.



Šéf rezortu inovácií a technológií László Palkovics 11. septembra vyhlásil, že nevyhovie požiadavkám študentov a neodvolá členov dozornej rady.



Maďarská vláda odmieta obvinenia z cenzúry slobody prejavu a tvrdí, že spravovanie niektorých univerzít dozornou radou v skutočnosti prispeje k odstráneniu štátneho vplyvu.