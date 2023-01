Maďarskí učitelia pripravujú týždenný štrajk, ktorý sa začne 23.1

Budapešť 11. januára (TASR) - Demokratický odborový zväz pedagógov (PDSZ) v Maďarsku vyhlásil týždenný štrajk, ktorý sa začne 23. januára. Uviedol to v stredu server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



V čase začiatku štrajku sa končia prijímacie skúšky ôsmakov na stredné školy a prerušenie práce tak podľa PDSZ neohrozí pokračovanie štúdií týchto žiakov.



Štrajk bude týždňový preto, aby štrajkový proces nabral novú silu, zdôraznili odborári, ktorí zverejnili podrobné podmienky prerušenia práce.



Séria celoštátnych protestov pedagógov sa začala vlani v januári. Podporili ich študenti, žiaci, rodičia a viaceré občianske združenia a hnutia. Tisíce učiteľov sa zúčastnili 26. novembra 2022 na celoštátnej demonštrácii, v rámci ktorej odovzdali petíciu ministerstvu vnútra. Požiadavky zhrnuté v deväťbodovom dokumente podpísalo 112.000 pedagogických zamestnancov.



Celoštátny štrajk učiteľov, ktorý vyhlásili odborové organizácie PDSZ a PSZ, sa konal 8. decembra 2022. Učitelia 2. januára pokračovali v sérii protestov šesťdňovým pochodom z Miškovca do Budapešti, na ktorom poukázali na nedostatky v oblasti vzdelávania.



Plat učiteľov v Maďarsku dosahuje v súčasnosti 60 percent priemeru platu vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Na Slovensku je to 70 percent a v Rakúsku 85 percent.