Maďarskí učitelia sa majú do polnoci zaregistrovať na očkovanie

Budapešť 29. marca (TASR) - Do pondelňajšej polnoci by sa mali učitelia v Maďarsku zaregistrovať na očkovanie proti novému druhu koronavírusu. Vyzval ich na to premiér Viktor Orbán vo videozázname zverejnenom na Facebooku.



"Dobrou správou je, že sa v očkovacom pláne podarilo posunúť pedagógov dopredu. Treba však, aby sa v pondelok do polnoci zaregistrovali. Prosím ich, aby sa nechali zaočkovať, aby sme mohli čo najskôr znovu otvoriť školy," povedal predseda maďarskej vlády.



Orbán zdôraznil, že očkovanie v Maďarsku prebieha dobrým tempom, pričom je nádej, že ešte v pondelok dosiahne počet ľudí zaočkovaných prvou dávkou vakcíny dva milióny.



Vláda minulý štvrtok (25. 3.) avizovala, že 19. apríla by chcela otvoriť školy a materské školy, ktoré zatvorili 8. marca. Jasle zostali otvorené. Stredné a vysoké školy naďalej fungujú v dištančnom režime, na ktorý prešli vlani 11. novembra.



Za posledný deň potvrdili v Maďarsku nákazu novým druhom koronavírusu 7263 ľuďom a v súvislosti s ochorením COVID-19 zomrelo 189 pacientov, čím počet obetí pandémie koronavírusu stúpol na 20.161. Aktuálne je vírusom SARS-CoV-2 infikovaných 221.002 ľudí.



V Maďarsku podľa dopoludňajších údajov zaočkovali proti koronavírusu 1.920.347 ľudí, obe dávky vakcíny dostalo 689.392 z nich.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)