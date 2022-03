Maďarskí učitelia vstúpili do časovo neobmedzeného štrajku

Budapešť 16. marca (TASR) - Učitelia stoviek škôl v Maďarsku vstúpili v stredu do časovo neobmedzeného štrajku, ktorý vyhlásili dve najväčšie odborové organizácie pedagógov. Na budapeštianskom Kossuthovom námestí pred budovou parlamentu i na ďalších miestach krajiny sa zhromažďujú tisíce žiakov podporujúcich protest učiteľov, informuje spravodajca TASR s odvolaním sa na správy webovej stránky eduline.hu.



Podľa spravodajského servera Napi.hu pedagógovia pripravovali štrajk aj napriek tomu, že vo februári bolo vydané nariadenie, ktoré prerušenie práce značne skomplikovalo. Štrajkovať sa podľa servera dá iba využitím kreativity a medzier, ktoré v príslušnom zákone zostali.



Na školách v hlavnom meste i mimo neho, kde sa štrajkuje, učitelia, žiaci, ktorí ich podporujú, a aj odborárske organizácie pripravili množstvo programov.



Vyše 20.000 učiteľov 31. januára vstúpilo do výstražného štrajku. Predsedníčka Odborového zväzu pedagógov (PSZ) Zsuzsa Szabóová vtedy uviedla, že pôvodne avizoval účasť na štrajku dvojnásobný počet učiteľov, mnohých však zastrašili a viacerí boli nakazení novým druhom koronavírusu.



Podľa Szabóovej nebolo účelom januárového výstražného štrajku dosiahnuť zvýšenie miezd, ale najmä to, aby sa zabezpečil dostatok učiteľov v záujme budúcnosti detí i krajiny.



Členka republikovej rady Demokratického odborového zväzu pedagógov (PDSZ) Erzsébet Nagyová vtedy podčiarkla, že štrajk bol úspešný aj napriek zastrašovaniu vlády a krokom príslušného rezortu, ktoré viedli k znemožneniu účasti pedagógov na prerušení práce. "Štrajk nebol iba o zlej situácii učiteľov, ale aj o praktickom aplikovaní maďarského štrajkového zákona a v širšom ponímaní i o situácii demokracie v Maďarsku," dodala.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)