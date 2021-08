Maďarskí vojaci zachránili v Kábule 540 osôb

Budapešť 26. augusta (TASR) - Príslušníci maďarskej armády, ktorí sa po splnení evakuačných úloh v poriadku vrátili v noci zo stredy na štvrtok z Afganistanu do vlasti, zachránili 540 osôb, informoval vo štvrtok v Budapešti minister obrany Tibor Benkő.



Medzi zachránenými boli Američania, Maďari, Rakúšania i Afganci. Do Maďarska doviezli okrem 57 afganských rodín so 180 deťmi aj všetkých pracovníkov maďarskej ekumenickej charitatívnej organizácie.



Podľa slov šéfa rezortu obrany sú už z Afganistanu evakuovaní všetci Maďari, ktorí sa prihlásili maďarským úradom. V priebehu siedmich dní leteli lietadlá maďarskej spoločnosti Wizz Air a uzbeckej leteckej spoločnosti medzi Uzbekistanom a Afganistanom 14-krát.



Dve lietadlá Airbus A319 maďarských ozbrojených síl s vojakmi maďarskej evakuačnej misie pristáli v noci na 59. leteckej základni Dezsőa Szentgyörgyiho v Kecskeméte.



Afganské militantné hnutie Taliban obsadilo 15. augusta hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Desaťtisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z tejto stredoázijskej krajiny do zahraničia. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov, občanov a afganských spolupracovníkov, pričom sa naliehavo snažia evakuovať ľudí z krajiny pred 31. augustom.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)