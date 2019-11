Maďarsko a Bosna sa dohodli na prehĺbení obrannej spolupráce

Budapešť 22. novembra (TASR) - Skúsenosti Maďarska, ktoré je členom Európskej únie i NATO, sú pre Bosnu a Hercegovinu nevyhnutné v rámci jej snáh o euroatlantickú integráciu. Povedala to v piatok v Budapešti bosnianska ministerka obrany Marina Pendešová po schôdzke so svojím maďarským rezortným partnerom Tibor Benkőom.



Podľa agentúry MTI sa ministri dohodli na prehĺbení existujúcej obrannej spolupráce. Bosnianska ministerka po schôdzke zdôraznila, že v jej krajine existuje jednotný rezort obrany od roku 2006. Pri jeho vzniku podpísala Bosna s Maďarskom dohodu o obrannej spolupráci, jej rozšírenie dohodli ministri na piatkovej schôdzke.



Regionálna spolupráca je podľa Pendešovej dôležitá aj preto, lebo existuje množstvo výziev, ktoré potom možno riešiť spoločne. Ako príklad uviedla ilegálnu migráciu či obchod so zbraňami.



Benkő podotkol, že pre Maďarsko má mier na západnom Balkáne prvoradý význam. Dodal, že Maďarsko už aj v minulosti pomáhalo Bosne a Hercegovine pri zaisťovaní mieru a že maďarskí vojaci sa podieľali aj na obnove mostarského mosta.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)