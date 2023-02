Maďarsko a Egypt budú spolupracovať aj v oblasti atómovej energie

Budapešť/Káhira 28. februára (TASR) — Medzi Maďarskom a Egyptom vznikla dohoda o strategickom partnerstve, ktorá zahŕňa obojstranne výhodnú spoluprácu v oblasti atómovej energie, vysokoškolského vzdelávania, ekonomiky a dodávok energie. Vyhlásil to v utorok v Káhire šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, ktorý podľa agentúry MTI sprevádza premiéra Viktora Orbána na jeho oficiálnej návšteve Egypta. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa slov maďarského ministra Orbán podpíše príslušnú dohodu s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. "Egypt a Maďarsko dlhodobo spolupracujú na základe vzájomného rešpektu, z čoho ťažili v minulosti obe krajiny," zdôraznil Szijjártó.



Dohoda o spolupráci v nukleárnom priemysle podľa jeho slov zahŕňa výmenu skúseností získaných pri výstavbe atómových elektrární, školenie odborníkov a programy vzájomného vzdelávania. "Ide o obzvlášť dôležitý krok, pretože Egypt a Maďarsko používajú rovnakú technológiu a majú rovnakého dodávateľa pri výstavbe nových blokov atómovej elektrárne," uviedol šéf maďarskej diplomacie.



Maďarská a egyptská strana rokujú aj o príprave dovozu skvapalneného zemného plynu z Egypta. Po realizácii investícií do infraštruktúry v Grécku by ho bolo možné prepravovať do Maďarska po roku 2026.



Členom maďarskej delegácie je okrem Szijjártóa aj minister hospodárskeho rozvoja Márton Nagy. Do Káhiry pricestovala aj delegácia maďarských podnikateľov, ktorí sa na obchodnom fóre stretnú s egyptskými partnermi.



Súčasťou programu návštevy maďarského ministerského predsedu je i schôdzka s Ahmadom at-Tajjibom, veľkým imámom a rektorom káhirskej sunnitskej mešity al-Azhar, a s koptským pápežom Tawadrosom II.