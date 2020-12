Budapešť 9. decembra (TASR) - Maďarsko a Poľsko dosiahli kompromis s Nemeckom o odvolaní veta v záležitosti viazania vyplácania zdrojov Európskej únie (EÚ) na systém podmienok právneho štátu. Uviedli to v stredu viaceré maďarské médiá citujúce agentúru Bloomberg, ktorá sa odvolala na informácie poľského vicepremiéra Jaroslawa Gowina. Túto správu podľa spravodajského servera mfor.hu potvrdil aj nemenovaný maďarský zdroj, ktorý pozná obsah utorňajších rokovaní vo Varšave.



Detaily dohody, ktorú budú musieť ešte schváliť všetky členské krajiny, ako aj Európsky parlament, zatiaľ neboli zverejnené.



"Maďarsko a Poľsko majú šancu na úspech v spore o rozpočet EÚ v záležitosti viazania vyplácania zdrojov Únie na systém podmienok právneho štátu, ak v nadchádzajúcich dňoch pôjde vývoj správnym smerom," povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán, ktorý v utorok neplánovane priletel do poľského hlavného mesta.



Orbán, ktorý rokoval s poľským premiérom Mateuszom Morawieckym a lídrom vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawom Kaczyňským, v rozhovore pre poľskú komerčnú televíziu Polsat News ďalej povedal, že postoje Maďarska a Poľska sú v súčasnosti bližšie k postojom nemeckého predsedníctva v EÚ, ako aj k postojom viacerých vlád členských krajín, než boli pred niekoľkými týždňami či dňami.



Gowin podľa správy portálu tvn24.pl vo Varšave v stredu novinárom povedal, že dohoda zatiaľ existuje v trojuholníku Varšava-Berlín-Budapešť. Jej obsah má právo prezentovať iba premiér Morawiecki, dodal vicepremiér s poznámkou, že dohoda troch krajín zachováva suverenitu Poľska a udrží jednotu EÚ.



Na poľskej stránke portálu Deutsche Welle (DW) však popoludní zverejnili aj detaily dohody. "V Bruseli významne stúpla nádej na zrušenie poľského a maďarského vetovania rozpočtu EÚ. Na rokovacom stole Únie teraz ležia tri sľuby," citoval DW nemenovaného vysokopostaveného diplomata. Dohoda podľa DW obsahuje klauzulu týkajúcu sa mechanizmu právneho štátu.



Európska komisia (EK) hľadá podľa svojej predsedníčky Ursuly von der Leyenovej spôsoby, ako v prípade potreby obísť právo veta, ktoré Poľsko a Maďarsko použili na zablokovanie sedemročného rozpočtu EÚ a plánu obnovy po koronakríze. Uviedla to 3. decembra belgická televízna stanica RTBF.



Maďarsko a Poľsko, ktoré nesúhlasia s mechanizmom podmieňujúcim čerpanie eurofondov dodržiavaním zásad právneho štátu, blokujú spoločný balík v hodnote vyše 1,8 bilióna eur, ktoré by mali členské krajiny čerpať v rokoch 2021 - 2027.





Spravodajca TASR Ladislav Vallach