Súdny dvor EÚ preskúma mechanizmus právneho štátu

Brusel 11. decembra (TASR) – Poľsko a Maďarsko sa obrátia na Súdny dvor EÚ v Luxemburgu so žiadosťou, aby preskúmal, či je nový mechanizmus prepájajúci eurofondy so zásadami právneho štátu v súlade s legislatívou Európskej únie. Uviedol vo štvrtok týždenník Politico na svojej webovej stránke.



Varšava a Budapešť blokovali schválenie dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027 a s ním spojeného plánu obnovy práve pre uvedený mechanizmu.



Tesne pred dvojdňovým summitom sa však nemeckému predsedníctvu v Rade EÚ podarilo s oboma krajinami dosiahnuť kompromisnú dohodu o odblokovaní rozpočtu, ktorá predvída možnosť vyjadrenia sa v tejto veci najvyššej súdnej inštancie EÚ.



Politico spresnil, že poľsky premiér Mateusz Morawiecki a predseda maďarskej vlády Viktor Orbán počas spoločnej tlačovej konferencie v rámci prebiehajúceho summitu potvrdili, že chcú túto možnosť využiť.



Obaja uviedli, že sa obrátia na Súdny dvor EÚ, či je mechanizmus právneho štátu prepojený na rozpočtové plány Únie legálny. Morawiecki zdôraznil, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa preverilo, či je uvedený mechanizmus naozaj v súlade s právnymi predpismi EÚ.



Maďarsko aj Poľsko v spore so zvyškom EÚ si vybojovali ústupok, že Európska komisia nebude nový právny mechanizmus implementovať, kým nerozhodne Súdny dvor v Luxemburgu.



Zdroje z Európskeho parlamentu, ktorý trvá na plne funkčnom mechanizme právneho štátu, medzitým naznačili, že rozhodnutie luxemburskej súdnej inštancie môže trvať aj vyše roka, čo fungovanie tohto nástroja oddiali o jeden až dva roky.



Iný pohľad na vec však vo štvrtok predstavila podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, keď v správe pre médiá uviedla, že rozhodnutie Súdneho dvora nemusí trvať tak dlho.



„Očakávam, že konanie prebehne rýchlo. Z môjho pohľadu hovoríme skôr o mesiacoch ako o rokoch," opísala situáciu.



Ocenila, že kompromisná dohoda pod taktovkou Nemecka ponechala nedotknutý text právneho nariadenia o prepojení čerpania financií EÚ s právny štátom, ako aj hlasovanie kvalifikovanou väčšinou v Rade EÚ. Pripomenula, že v eurokomisii prišla s týmto nápadom už v roku 2017 a trvalo dlho, kým sa táto regulácia stala skutočnosťou.



„Únia musí byť lepšie vybavená na riešenie následkov spôsobených nedostatkami právneho štátu, ktoré v tomto prípade majú vplyv na rozpočet. Dlhujeme to občanom EÚ. Musíme si vážiť ich peniaze," odkázala česká eurokomisárka.