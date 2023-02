Maďarsko: Adepti na dobrovoľnú vojenskú službu sa môžu hlásiť

Budapešť 22. februára (TASR) - Adepti na dobrovoľnú vojenskú službu v maďarských ozbrojených silách sa môžu do polnoci 3. marca hlásiť na webovej stránke armády iranyasereg.hu a na náborových pracoviskách zákazníckych služieb v Budapešti a v sídlach stolíc. Pre agentúru MTI to v stredu uviedlo Veliteľstvo Vojenskej správy a centrálnej evidencie Maďarskej armády (MH KIKNYP), informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Veliteľstvo pripomenulo, že 13. februára sa začala celoročná celoštátna náborová kampaň s cieľom umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí, vrátane mladých ľudí, dozvedieť sa o formách služby a kariére v ozbrojených silách.



Ide o dobrovoľnú vojenskú službu najmä pre mladých ľudí, ktorí sú z nejakého dôvodu nútení odložiť začiatok vysokoškolského štúdia, alebo si chcú vyskúšať vojenskú kariéru.



Absolvovanie minimálne šiestich mesiacov dobrovoľnej vojenskej služby oprávňuje k získaniu dodatočných prijímacích bodov v prijímacom konaní na vysoké školy. Je výhodou aj pri prihláške do systému vzdelávania poddôstojníkov, píše sa vo vyhlásení armády, ktoré pripomína, že v uplynulých dvoch rokoch sa v rámci dvoch vzdelávacích cyklov zúčastnilo už zhruba tisíc dobrovoľníkov.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)