Maďarsko prijalo zákon o zastavení odškodnení za preplnené väznice

Budapešť 6. marca (TASR) - Maďarský prezident János Áder podpísal zákon o opatreniach na zastavenie vyplácania odškodnení priznaných súdmi za zlú situáciu v ústavoch na výkon trestu. Informovalo o tom v piatok internetové vydanie denníka Magyar Hang.



Poslanci parlamentu príslušný vládny návrh schválili 25. februára. V zmysle neho musí kabinet do 15. mája vypracovať novú reguláciu systému odškodnenia. Do konca septembra bude musieť vláda zabezpečiť, aby vyťaženie ústavov na výkon trestu nepresiahlo 100 percent, pripomenul Magyar Hang.



V zákonodarnom zbore v rozprave k návrhu zo strany poslancov vládnej strany Fidesz zaznelo, že opozičné ľavicové strany podporujú obhajcov patriacich k ľavicovoliberálnej sieti a k sieti amerického finančníka Georgea Sorosa, ktorí sú v kauzách týkajúcich sa preplnených väzníc angažovaní.



Opozícia návrh zákona ostro kritizovala a tvrdila, že jeho prijatie bude mať ničivý vplyv na právny štát tým, že sa vláda pripravuje na odmietnutie vykonania právoplatných súdnych verdiktov.



Právni zástupcovia väzňov iniciovali takmer 12.000 podaní so žiadosťou o odškodnenie, pričom štát vyplatil už vyše deväť miliárd forintov (26,7 milióna eur), z čoho ale 70 percent išlo na účty advokátov.







spravodajca TASR Ladislav Vallach