Ambasáda USA odsúdila článok prirovnávajúci Sorosa k Hitlerovi

George Soros, archívne foto. Foto: TASR/AP

Budapešť 30. novembra (TASR) - Americká ambasáda v Budapešti v pondelok rázne odsúdila článok, v ktorom komisár maďarskej vlády pre kultúru Szilárd Demeter prirovnal amerického finančníka a filantropa maďarského pôvodu Georgea Sorosa k Adolfovi Hitlerovi a nemeckým nacistom. Informovala o tom agentúra AP.Ambasáda sa na sociálnej sieti Twitter ostro vymedzila voči prirovnávaniu aktuálnej diskusie členských štátov Európskej Únie o princípoch právneho štátu s "".Szilárd Demeter, ktorý je zároveň aj riaditeľom budapeštianskeho Petőfiho literárneho múzea, v spornom článku opisuje Sorosa ako "".Článok v sobotu zverejnil provládny spravodajský portál Origo.hu. Venoval sa aktuálnemu sporu krajín EÚ s Poľskom a Maďarskom, ktoré vetovali dohodu o rozpočte Únie a tiež plán obnovy v hodnote 750 miliárd eur.Dôvodom tohto roku bolo to, že sa EÚ podarilo presadiť nový právny mechanizmus o previazanosti čerpania eurofondov s dodržiavaním zásad právneho štátu, s čím dôrazne nesúhlasili Varšava a Budapešť.Európska komisia zároveň voči Poľsku a Maďarsku vedie právne konanie, a to práve kvôli porušovaniu princípov právneho štátu, čo Demeter vo svojom článku prirovnal k prenasledovaniu židov nacistami.Samotný Demeter článok v nedeľu stiahol po tom, ako v Maďarsku vyvolal mohutnú vlnu kritiky, a to aj zo strany maďarských židovských organizácií. Viac ako 12.000 ľudí - vrátane mnohých osobností maďarského spoločenského života doteraz podpísalo petíciu požadujúcu jeho odstúpenie z funkcie.