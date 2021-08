Havária autobusu v Maďarsku: Na technickej kontrole bol nedávno

Na snímke hasiči a policajti pracujú na mieste havárie autobusu pri maďarskej obci Szabadbattyán v nedeľu 15. augusta 2021. Foto: TASR/AP

Budapešť 17. augusta (TASR) - Autobus, ktorý v nedeľu pri návrate z Chorvátska havaroval na maďarskej diaľnici M7, bol vyrobený v roku 2013 a v marci absolvoval technickú kontrolu. Vozidlo bolo v bezchybnom technickom stave, informovala v pondelok agentúru MTI spoločnosť Volmer Tours Kft, ktorá zájazd organizovala.Príčiny nehody, ktorá si vyžiadala osem obetí vrátane jedného z dvoch vodičov, zatiaľ nie sú známe, vyšetrujú ich príslušné orgány, zdôraznil organizátor zájazdu, podľa ktorého autobus riadili striedavo dvaja vodiči, ktorí predpisy týkajúce sa odpočinku a pracovného času dodržiavali.Medzi 56 cestujúcimi figurovali dve maloleté deti a turistický sprievodca. Polícia v pondelok pre MTI spresnila, že nehodu neprežilo sedem žien a jeden muž, ktorý riadil autobus. Všetci boli maďarskými občanmi.Dopravný expert Szolárd Köves vo verejnoprávnej televízii M1 uviedol, že príčinou havárie mohla byť náhla nevoľnosť vodiča alebo defekt. Nehode by podľa jeho slov zrejme nebolo možné zabrániť. V súvislosti s mediálnymi informáciami, že vodič mohol mať mikrospánok, povedal, že je to veľmi málo pravdepodobné, pretože za volant si sadol po odpočinku krátko pred nehodou.Pri havárii autobusu zahynulo osem ľudí, všetci sedeli v prednej časti vozidla. Ôsmi cestujúci sa zranili ťažko a 40 ďalších vyviazlo s ľahšími zraneniami.Autobus s maďarským evidenčným číslom podľa polície o 04.55 h zo zatiaľ nezistených príčin prerazil zvodidlá diaľnice a prevrátil sa na bok. K nehode došlo pri obci Szabadbattyán v Stoličnobelehradskej župe v smere na Budapešť, približne 70 kilometrov juhozápadne od hlavného mesta.Autobus s turistami smeroval z Chorvátska do Budapešti. Pri nehode zasahovalo 17 záchranných jednotiek. Zranených previezli do nemocníc v mestách Siófok, Veszprém, Székesfehérvár a Budapešť.