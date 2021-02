Babiš bude s Orbánom hovoriť o očkovaní ruskou vakcínou

Praha/Budapešť 5. februára (TASR) - Český premiér Andrej Babiš v piatok odcestoval na návštevu Maďarska, kde bude s tamojším predsedom vlády Viktorom Orbánom rokovať o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 a bude sa informovať aj o skúsenostiach s ruskou vakcínou Sputnik V. Uviedol to portál Novinky.cz.



"Určite sa budeme rozprávať o ruskej vakcíne. Maďarsko je v tomto smere priekopníkom," povedal Babiš krátko pred odletom na letisku Prah-Kbely. Maďarsko je totiž prvou krajinou v EÚ, ktorá schválila ruskú vakcínu a na budúci týždeň ňou plánuje začať i očkovať. Maďarská vláda celkovo objednala dva milióny dávok tejto vakcíny. Prvých 40.000 dávok dorazilo v utorok.



Maďarsko chce pomocou ruskej očkovacej látky vyriešiť problém s meškaním dodávok vakcín od konzorcia Pfizer/BioNTech a firmy Moderna. Účinnosť ruskej vakcíny je podľa niektorých zdrojov dokonca takmer 92 percent a mala by byť porovnateľná s vakcínami, ktoré už EÚ schválila.



Babiš je za to, aby Európska agentúra pre lieky (EMA) ruskú vakcínu schválila. Český premiér má s Orbánom hovoriť i o možnom využití lieku bamlanivimab proti ochoreniu COVID-19 od americkej spoločnosti Eli Lilly. Babiš v utorok na Twitteri napísal, že ČR už od tejto firmy objednala prvú dodávku a vo februári by malo prísť prvých 500 dávok. Tento liek je podľa exministra zdravotníctva a Babišovho súčasného poradcu Romana Prymulu prelomový a dokáže zabrániť ťažkému priebehu nákazy.



Babiš pred odletom do Maďarska podľa ČT24 tiež povedal, že ak by sa v Česku nepredĺžil núdzový stav, znamenalo by to kolaps zdravotníctva, nekontrolované šírenie epidémie a veľký nárast obetí. Núdzový stav v ČR platí od 5. októbra 2020 zatiaľ do 14. februára. Vláda by mala o jeho ďalšom predĺžení rokovať v pondelok a Poslanecká snemovňa by túto žiadosť následne posudzovala vo štvrtok.



Na návštevu Maďarska odcestoval s Babišom aj tím expertov, ktorí si s maďarskými odborníkmi budú vymieňať vzájomné skúsenosti v liečbe koronavírusového ochorenia. Na budúci týždeň sa Babiš plánuje zúčastniť na podobnej ceste do Srbska.